Bugetul CJ Dolj. Continuă investiţiile în infrastructură, sănătate și cultură

Bugetul Consiliului Judeţean (CJ) Dolj din acest an va acoperi cheltuielile de funcţionare, în timp ce partea de dezvoltare va rămâne descoperită, anunţă preşedintele Ion Prioteasa. Cu toate acestea, CJ Dolj va continua şi în 2020 investiţiile în infrastructură, sănătate și cultură.

Asta şi pentru că peste 200 de milioane de lei vor intra în vistieria judeţului de la Uniunea Europeană. „Dacă nu aveam această înclinaţie spre fondurile europene, nu ştiu ce am fi făcut. Nu a existat program lansat de UE la care CJ să nu depună o aplicaţie“, susţine Ion Prioteasa. Modernizarea drumurilor din Dolj va reprezenta o prioritate în acest an.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a prezentat, ieri, bugetul judeţului pe anul 2020. Cu toate că cifrele nu arată prea bine comparativ cu anul trecut, Prioteasa anunţă că vor continua investiţiile în infrastructură şi sănătate. Fondurile europene care vor intra în contul judeţului, banii din programele naţionale şi cei economisiţi din anii anterior vor asigura, totuşi, sumele necesare dezvoltării.

„Anul acesta avem un buget de peste 138 de milioane de euro, adică 660 de milioane de lei, mai mult decât anul trecut. Însă, este mai mare, într-un fel, tot pe seama noastră, pentru că au crescut sumele atrase pe fonduri europene, care au fost înglobate în buget. Anul trecut am spus că avem cel mai slab buget de când suntem noi, ei bine nu a fost aşa. Anul acesta este cel mai slab buget din toate pe care le-am avut“, au fost primele cuvinte ale lui Ion Prioteasa.

Unde a pierdut Doljul bani

La finanţări nerambursabile Doljul stă cel mai bine, aici existând o creştere substanţială faţă de anul trecut, de 57%. Adică, de la 47.902.760 de euro – în 2019, la 75.330.430 de euro – în 2020.

În schimb, Doljul a pierdut din banii primiţi de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit. Mai exact, de la 63.212.640 de euro (2019), la 51.850.050 de euro (2020) – o scădere de 18%.

Ion Prioteasa: Am fost destul de strângători, am ţinut de bani

Şi asta nu ar fi tot. „Situaţia dramatică este la sumele destinate sistemului de protecţie a copilului şi a persoanelor cu handicap, unde anul acesta avem cu 39% mai puţini bani decât anul trecut. Avem asiguraţi în acest moment circa 18% din aceşti bani, dar cam peste tot este aceeaşi problemă. Însă, la noi, partea aceasta este upgradată cu partea socială. Avem şapte centre medico-sociale, pe care nu le mai are niciun alt judeţ, iar aici sunt alţi bani care ar trebui viraţi. Noi am procedat însă altfel, pentru că nu poţi să te joci cu avuţia naţională, care sunt copiii. Aşa că ne-am dus cu toţi banii pe care i-am avut din excedentul bugetar al anului trecut spre protecţia copilului.

Aici pot spune bravo nouă, pentru că am fost destul de strângători, am ţinut de bani şi am făcut o sumă destul de importantă, pe care am dat-o în special către sănătate, ca să ne asigurăm că se mai câştigă timp şi că se fac şi investiţii. Pe de altă parte, asigurăm protecţia copilului şi celelalte părţi sociale cu aceşti bani, iar dacă la mijlocul anului va fi o rectificare pozitivă o să luăm banii, iar pe ai noştri o să-i dirijăm către alte direcţii. Practic, nu beneficiem de niciun leu pentru investiţii din acest buget de 138 de milioane de euro“, a afirmat Ion Prioteasa.

Bugetul CJ Dolj va acoperi cheltuielile de funcţionare, în timp ce partea de dezvoltare va rămâne descoperită, susține președintele Ion Prioteasa

„Toţi banii pentru investiţii vin de la fondurile europene, de la programele naţionale cum este PNDL, de la împrumuturile pe care le-am făcut, de circa 20 de milioane de euro“, a adăugat preşedintele CJ Dolj.

Bugetul CJ Dolj. Modernizarea drumurilor judeţene, prioritatea anului 2020

Ion Prioteasa a explicat că anul acesta vor demara lucrările la mai multe drumuri judeţene, începând cu DJ 552 Craiova – Cetate. „O spun cu toată forţa că drumul acesta se va face. Va fi o magistrală, din toate cele 46 de drumuri ale Consiliului Judeţean, cu parcări, cu poduri, cu podeţe, cu trotuare. Va creşte valoarea terenului prin satele prin care va trece acest drum. La fel ca şi în cazul celorlalte drumuri pe care le vom face. Nu ne jucăm cu drumurile, să mai punem şi noi două maşini de asfalt pe undeva şi gata. Ori îl facem, ori nu îl mai facem, asta e deviza noastră“, a spus preşedintele Consiliului Judeţean.

„Principalul nostru obiectiv în acest an, după ce ani de zile am avut sănătatea, cu care ne apropiem de final cu investiţiile, este infrastructura. Nu am avut niciodată atâtea sume alocate pentru drumuri, cum avem acum. Proiectele finanţate pe infrastructură în judeţ se ridică la 55% din totalul investiţiilor. Noi avem de investit circa 243 de milioane de lei, investiţiile CJ Dolj. Din aceşti bani, 217 milioane de lei sunt fonduri europene şi fondurile PNDL. Vom intra cu toată forţa în circa 30 de proiecte mari anul acesta şi sperăm să cheltuim cel puţin 100 de milioane de euro în 2020. Aşa că, nu ştiu alţii cum sunt, dar eu cred suntem în continuare unii dintre cei mai impotanţi investitori din judeţul Dolj şi în acest an“, a mai spus Ion Prioteasa.

Bugetul CJ Dolj. 15 obiective de investiţii numai în zona de transporturi

Consiliul Judeţean Dolj anunţă un număr de 15 obiective de investiţii numai în zona de transporturi, care vor fi finanţate în acest an. Cele mai mari investiţii sunt la partea de drumuri.

Drumul Craiova – Cetate va fi modernizat cu 50 de milioane de euro. Lucrările au fost împărţite în două loturi

Iată două exemple semnificative în acest sens: DJ 552 Craiova – Cetate, cu o alocare de 49,4 milioane de euro (licitaţie aflată pe final); DJ 561A, Giurgiţa – Băileşti – Pleniţa – limita cu judeţul Mehedinţi, cel mai lung drum al Doljului (70 km), cu o alocare de 47,8 milioane de euro (ofertele vor intra în evaluare).

Ion Prioteasa a mai amintit însă şi de alte drumuri importante de pe lista de investiţii: DJ 643D, Bulzeşti – limita cu judeţul Vâlcea (8 km), finanţare de 8,2 milioane de euro prin PNDL II; DJ 542, Dăbuleni – Amărăştii de Sus – limita cu judeţul Olt (27 km), finanţare de 17 milioane de euro prin PNDL II.

„Ar mai fi şi DJ 561B, Segarcea – Padea – Horezu Poenari, un drum cu care am veni în continuare, pentru că este făcut de la Zăval până la Horezu Poenari. Facem acum drumul până la Padea, tot pe colaborare transfrontalieră cu bulgarii, şi avem în precontractare şi următorul tronson, de la Padea până la Segarcea. Tot acest drum are o valoare cumulată de 13,6 milioane de euro, pentru 25 km. În plus, se lucrează şi la DJ 652A – DN 65, drumul de Cârcea. Au fost multe probleme cu măsurătorile, cu proiectarea, dar sunt şi aici 5,2 milioane de euro alocaţi şi anul acesta drumul va fi gata“, a precizat Prioteasa.

Bugetul CJ Dolj. Investiții masive la Aeroportul Craiova

La partea de transporturi intră şi investiţiile de la Aeroportul Internaţional Craiova, un obiectiv important pentru CJ Dolj. Aici vorbim de extinderea celor două terminale de plecări şi sosiri, o investiţie cu o valoare totală de 6,4 milioane de euro „din banii pe care i-am economisit de-a lungul timpului“.

„Vom face în aşa fel încât acest terminal să poată să opereze un număr de până la 1.150.000 de pasageri pe an“, a anunţat preşedintele Ion Prioteasa.

Şi pentru că extinderea va duce la ocuparea parcării actuale, CJ Dolj va construi o parcare nouă, printr-o investiţie de 540.000 de euro. „Vom face o parcare pentru circa 500 de maşini, zece autocare, 15 microbuze, plus o staţie de alimentare pentru maşinile electrice“, a explicat Prioteasa.

Alte investiţii majore ale CJ Dolj în 2020