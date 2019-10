E bătaie pe cele 50 de milioane de euro de la drumul Craiova – Cetate.

Consiliul Judeţean (CJ) Dolj anunţa, marţi, că megalicitaţia pentru modernizarea DJ 552 Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vârtop – Caraula – Unirea – Cetate (km 4+200 – km 71+771) a intrat în faza de evaluare a ofertelor.

Concret, preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, preciza că până la 21 octombrie, data-limită de depunere a ofertelor, s-au înregistrat câte patru oferte pentru fiecare din cele două loturi de lucrări. Tot Prioteasa menţiona că evaluarea ofertelor depuse ar putea dura până în primăvara anului viitor, când, spera el, se vor stabili câştigătorii contractelor.

Reamintim că drumul Craiova – Cetate are 67 km şi a fost împărţit la licitaţie în două tronsoane aproximativ egale ca lungime şi valoare estimată a lucrărilor.

Contractul de modernizare are o valoare totală estimată de 182.388.739,84 lei, fără TVA. Din aceşti bani, 88.297.880,38 lei sunt pentru lotul 1 (între km 4+200 și km 31+850) și 94.090.859,46 lei pentru lotul 2 (între km 31+850 și km 71+771).

Deşi, marţi, se spunea de cele patru oferte, lista cu asocierile înscrise la licitaţie a fost postată miercuri în sistemul electronic de achiziţii publice (SICAP). Iar lupta pentru cele 50 de milioane de euro de la drumul Craiova – Cetate se anunţă aprigă.

De menţionat că firmele participante au depus oferte pentru ambele loturi scoase la licitaţie. Cine sunt, de fapt, firmele care vor să modernizeze drumul Craiova – Cetate?

Două firme din Bănie vor să modernizeze drumul Craiova – Cetate

Potrivit datelor din SICAP, la licitaţie s-au prezentat patru asocieri, dar două dintre ele sunt aproape identice, în sensul că diferă cea de-a treia societate din asociere.

În această situaţie se găsesc firmele craiovene Domarcons SRL şi Erpia SA, care şi-au dat mâna şi au participat împreună la această licitaţie.

Drumul Craiova – Cetate va fi modernizat cu 50 de milioane de euro. Lucrările au fost împărţite în două loturi

Pentru lucrările de la lotul 1, Domarcons şi Erpia au venit cu Alpha Construct Sistem SA, firmă din Drobeta Turnu Severin. În schimb, pentru lucrările de la lotul 2, societăţile din Craiova s-au asociat cu o firmă italiană – Consorzio Stabile EBG, din Bologna.

Domarcons SRL şi Erpia SA au în lucru şi alte drumuri din Dolj. Erpia se ocupă, de exemplu, de modernizarea DJ 652A DN 6 (Cârcea) – DN 65, o investiție de 3,5 milioane de euro. În schimb, Domarcons deţine contractul pentru modernizarea DJ 542 limita județului Olt – Amărăștii de Sus – Amărăștii de Jos – Dăbuleni, unde la asociaţi apare şi Alpha Construct Sistem SA. Contractul are o valoare de aproape 10 milioane de euro.

În plus, Domarcons şi Erpia au obţinut, în martie 2019, şi acordul-cadru pe patru ani privind repararea şi întreţinerea străzilor din Craiova, în valoare de 157.139.423 lei, fără TVA.

Erpia SA este prinsă şi în acordul-cadru de modernizare a drumurilor din Craiova, lucrând în prezent pe strada Carpenului (lucrare de 3,5 milioane de euro). În fine, Domarcons va reabilita, în Craiova, podul de peste triaj (zona Consul) aflat pe DN 6B (drumul spre Melineşti), lucrare în valoare de 6.226.935 de lei, fără TVA.

Turcii vin peste CJ Dolj

Comisia de evaluare a CJ Dolj va avea însă de analizat şi alte oferte. Una dintre ele are în prim-plan o asociere din Turcia, o premieră în materie de modernizări de drumuri judeţene din Dolj.

Asocierea formată din Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi AŞ din Ankara şi Visio Construction Works SRL din Bucureşti (firmă reprezentată de un cetăţean turc) a depus oferte pentru ambele loturi de lucrări.

Pentru modernizarea celor 67 km ai drumului Craiova – Cetate se luptă firme din România şi Turcia.

Tot pentru ambele loturi de lucrări a depus oferte o asociere româno-bulgară. Mai exact, firma Condor Paduraru SRL din Slatina s-a asociat cu Strade Bauunternehmung din Craiova şi cu Hydrostroy AD din Varna. Cu menţiunea că la lotul 1 lider al asocierii este firma din Slatina, iar la lotul 2 cea din Craiova.

Pentru modernizarea celor 67 km ai drumului Craiova – Cetate se luptă firme din România şi Turcia

SC Strade Bauunternehmung SRL figurează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) cu domeniu principal de activitate „Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate“. Anul trecut, societatea a realizat un profit de 495.479 de lei (cu 13 angajaţi). Firma apare înregistrată ca plătitoare de TVA din anul 1993, dar ea figurează ca transferată din data de 7 ianuarie 2019.

Potrivit bilanţurilor de pe site-ul MFP, în 2013, 2014 şi 2015 SC Strade Bauunternehmung SRL nu a avut angajaţi, iar în 2016 şi 2017 a avut doar doi. Tot de aici reiese că firma a avut un parcurs oscilant: profit de 1.080 de lei în 2013, profit zero în 2014, 73.808 lei profit în 2015, profit zero în 2016 – cu pierdere de 107.790 de lei şi profit zero în 2017 – cu o pierdere de 200.608 lei.

CJ Dolj a făcut credit pentru drumul Craiova – Cetate

Pentru a putea demara procedura de achiziţie a lucrărilor de modernizare a drumului Craiova – Cetate, Consiliul Judeţean Dolj a recurs la un împrumut uriaş de circa 18 milioane de euro. Din aceşti bani, aproape 14 milioane de euro sunt pentru acest obiectiv.

CJ a obţinut o finanţare europeană de 36 de milioane de euro pentru modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate. Suma s-a dovedit însă insuficientă, după ce preţurile în construcţii au explodat la începutul acestui an.

Prin urmare, la prima licitaţie nu s-a prezentat nicio firmă. Aşa că a fost nevoie de o actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei. Devizul general a ajuns aşadar la valoarea de 234.601.415,14 lei cu TVA, faţă de valoarea iniţială de 169.264.513,32 lei cu TVA.

În proiectul de hotărâre votat în plenul CJ Dolj s-a menţionat că suma reflectă realitatea, pentru că este vorba „de lucrări complexe, care necesită cantităţi semnificative de materiale şi consumuri mari de manoperă“.

Drumul Craiova – Cetate

Potrivit anexei nr. 1 la hotărârea de consiliu judeţean, durata de realizare a investiţiei privind DJ 552 Craiova – Cetate este de 14 luni. Proiectul prevede, pe lângă modernizarea celor 67,5 km de drum (partea carosabilă), şi realizarea de trotuare – 21.308 metri şi piste pentru biciclişti – 21.230 m.

În plus, vor fi amenajate şapte intersecţii cu drumurile judeţene, şase intersecţii cu drumurile comunale şi 14 staţii de autobuz.

Dirigenţie de şantier de 646.852 de lei

În paralel cu licitaţia privind modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate, CJ Dolj a lansat şi procedura de achiziţie a dirigenţiei de şantier. Aici s-a primit o singură ofertă, de la Irimat Cons SRL, ofertă aflată în faza de evaluare financiară.

Drumul Craiova – Cetate

Valoarea estimată a contractului este de 646.852,37 lei. Banii sunt pentru „serviciile de supervizare a lucrărilor, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță“.