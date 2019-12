Asfaltare în forţă la Valea Stanciului. Străzile din comuna doljeană Valea Stanciului au intrat într-un amplu proces de modernizare. Până în vara anului viitor, majoritatea drumurilor din comună vor fi asfaltate, printr-un proiect în valoare de zece milioane de euro.

La Valea Stanciului a început în forţă acţiunea de asfaltare a străzilor din comună. Zece milioane de euro vor fi investite în infrastructura rutieră a localităţii până în vara anului viitor. Banii au fost obţinuţi de la bugetul de stat, prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI).

În total, 33 de străzi din Valea Stanciului, însumând aproape 20 de kilometri, vor fi asfaltate. Asta va face ca aproape 80 la sută din drumurile comunei să aibă un aspect modern.

„Contractul de finanţare a fost semnat în luna octombrie, iar odată cu semnarea lui a început etapa de proiectare. După finalizarea proiectării a fost demarată imediat acţiunea de asfaltare a drumurilor din comună. S-a început cu străzile Învăţător Nicolae Busuioc, Plopilor, Florilor, Învăţător Goghe Botescu, Primăriei. Ne-am oprit din cauza temperaturilor scăzute, mă refer la asfaltare, pentru că proiectarea şi acţiunea de pregătire a restului de străzi în vederea asfaltării vor continua. Se lucrează la celelalte straturi ale drumului, acţiune premergătoare aşternerii stratului de asfalt. În total, 33 de străzi din Valea Stanciului vor fi asfaltate“, afirmă primarul comunei, Ovidiu Gîngioveanu.

Asfaltare în forţă la Valea Stanciului. Un proiect se finalizează, altul demarează

Edilul din Valea Stanciului susţine că lucrările de asfaltare trebuie să se încadreze în termenul din contract – iunie 2020, pentru a putea demara şi celelalte proiecte aflate în stand-by. Toate vor duce la creşterea nivelului de confort al celor 5.500 de locuitori ai comunei.

Străzile din comuna Valea Stanciului, în plin proces de asfaltare

„Dacă vremea ne va permite, sperăm ca toate aceste străzi să fie pregătite din punct de vedere a structurii rutiere, pentru ca din primăvară, odată cu creşterea temperaturilor, să reluăm lucrările de asfaltare. Trebuie să ne încadrăm în termen, pentru a putea demara şi celelalte proiecte pe care le avem pregătite. Mă refer, în primul rând, la exinderea reţelei de apă şi canalizare şi la asfaltarea restului de străzi din comună“, adaugă primarul Ovidiu Gîngioveanu.

În Valea Stanciului a fost finalizat proiectul de două milioane de euro privind introducerea a 20 de kilometri de reţea de canalizare (opt pe strada principală şi 12 pe străzile secundare) şi urmează alţi 32 de kilometri de canalizare.

„După recepţia lucrărilor la reţeau de canalizare, mă refer la cei 20 de kilometri, ne pregătim de extinderea reţelei, pe o lungime de 32 km. Acest nou proiect are o valoare de circa cinci milioane de euro. El va fi finanţat tot din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii“, mai spune edilul.

A fost aprins iluminatul festiv în Valea Stanciului

La Valea Stanciului a fost aprins, din această lună, şi iluminatul festiv de Sărbători. Asta pentru ca „locuitorii comunei şi, în special copiii, să simtă magia şi bucuria Sărbătorilor de iarnă“, după cum susţine primarul Gîngioveanu.

Şi, ca în fiecare an, cu sprijinul Consiliului Local, Moş Crăciun va ajunge la Valea Stanciului cu sacul plin de cadouri. El va oferi daruri tuturor copiilor de la şcolile şi grădiniţele din comună.

Şi pentru că tot suntem la capitolul luminiţe, trebuie spus că toată comuna beneficiază de iluminat public. „În comună sunt becuri de ultimă generaţie marca Philips, becuri LED pe strada principală şi becuri economice pe străzile secundare. Acesta a fost şi sloganul meu, niciun stâlp fără bec. Şi la ultimul stâlp din comună am adus iluminatul public. Sursa de finanţare a acestei investiţii a fost bugetul local. În fiecare an am adus iluminatul public pe câteva străzi, în funcţie de banii pe care îi aveam atunci în buget“, susţine primarul.

În primăvară vor demara lucrările de reabilitare a căminului cultural

Edilul are şi o veste bună pentru cetăţeni: din primăvară vor demara lucrările la căminului cultural din Valea Stanciului.

„Am depus la Compania Naţională de Investiţii un proiect privind reabilitarea căminului cultural din comună, al cărui acoperiş a fost distrus, din păcate, de o vijelie. Căminul este în stare avansată de degradare şi are nevoie de o reabilitare. Proiectul a fost aprobat. O să predăm amplasamentul către CNI, pentru a se ocupa de licitaţie. Sper ca din primăvară să demareze lucrările“, a precizat Ovidiu Gîngioveanu.

Tot prin CNI se va construi şi un sediu nou de primărie. „Ni s-a aprobat realizarea prin Compania Naţională de Investiţii a unui sediu nou de primărie. Suntem mulţi angajaţi, iar actualul sediu nu ne mai permite să ne desfăşurăm activitatea. Aşa că vom construi o nouă primărie, lângă căminul cultural, pe un teren al unei şcoli dezafectate“, a mai menţionat primarul din Valea Stanciului.