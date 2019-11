Sănătatea, o prioritate pentru Primăria Valea Stanciului

În Valea Stanciului nu doar infrastructura şi condiţiile de învăţământ reprezintă o prioritate pentru autorităţile locale, ci şi sănătatea celor circa 5.500 de locuitori ai comunei.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, primăria a investit circa două milioane de lei (20 de miliarde de lei, în banii vechi) în dispensarul din comună, pentru a-l transforma într-un Centru Medical. Aici ar urma să fie rezolvate urgenţele locuitorilor, care ar fi astfel scutiţi de un drum până la Segarcea sau chiar Craiova.

Primarul Ovidiu Gîngioveanu îşi doreşte ca oamenii din Valea Stanciului să aibă lângă ei, la nevoie, un cardiolog, un oftalmolog, un laborator de analize medicale.

„Dispensarul din comună va fi transformat în Centru Medical, motiv pentru care se lucrează şi la o extindere a lui. Aici vor fi amenajate mai multe cabinete de specialitate, în afară de cele ale medicilor de familie şi al medicului stomatolog. Mă refer aici la cardiologie, oftalmologie, fizioterapie, ginecologie şi chiar la un laborator de analize medicale. De fapt, la tot ceea ce înseamnă un centru de permanenţă. După ce îl vom finaliza, o să căutăm şi medici de specialitate. Aceştia vor avea grijă nu doar de cetăţenii din comună, ci şi de cei din comunele învecinate“, susţine edilul Ovidiu Gîngioveanu.

Noul Centru Medical din Valea Stanciului va avea şi cabinete de medicină de specialitate, precum cardiologie sau oftalmologie

„Mi-aş dori să dotez Centrul Medical şi cu o ambulanţă“

Primarul comunei Valea Stanciului şi-a propus să achiziţioneze şi o ambulanţă, care să intre în dotarea Centrului Medical şi să vină în sprijinul persoanelor în vârstă care nu se pot deplasa.

„Mi-aş dori să dotez acest Centru Medical şi cu o ambulanţă, în special pentru bătrânii din comună. Valea Stanciului este o localitate mare, dar şi îmbătrânită. Aş vrea ca persoanele care nu se pot deplasa să le transportăm cu această ambulanţă de la domiciliu până la Centrul Medical şi apoi către spital, dacă sunt cazuri mai grave. Să-i aducem pe oameni până la centrul de permanenţă, dacă au probleme medicale, iar de aici să-i preia, la nevoie, o salvare, o ambulanţă SMURD“, a precizat Ovidiu Gîngioveanu.

Pentru edil, rezolvarea problemelor de sănătate ale cetăţenilor pe plan local, fără a-i mai pune pe oameni pe drumuri, ar reprezenta o mare realizare.

„Cel mai apropiat spital este la Segarcea, dar sunt totuşi 20 de kilometri până acolo, iar iarna este destul de greu pentru oamenii din comună să ajungă. E greu pentru cetăţeni să meargă până la Segarcea sau până la Craiova doar pentru analize. De aceea ar fi mare nevoie de cabinete de specialitate în comună, pentru a rezolva cazurile cetăţenilor. Am avea aici un fel de centru de permanenţă cu spitalizare de zi, care ar rezolva pe plan local urgenţele oamenilor, fără a-i mai pune pe drumuri“, susţine primarul din Valea Stanciului.

Dispensarul din comuna Valea Stanciului va fi transformat în Centru Medical

„Trebuie să ştii cum să drămuieşti banii“

Autorităţile locale s-au gândit şi la cum ar putea rezolva rapid problemele stringente legate de gospodărirea comunei, aşa că a fost achiziţionat un utilaj multifuncţional.

Este vorba de un tractor cu mai multe utilităţi, care poate fi oricând de mare ajutor.

„Am achiziţionat cu 80.000 de euro, fonduri nerambursabile, un utilaj cu mai multe utilităţi. Practic, cu el putem face orice. Îi putem pune o remorcă, o lamă pentru zăpadă, o freză, o nacelă, o sărăriţă pentru deszăpezire. Am avut banii în bugetul local, am achiziţionat utilajul, după care am făcut cerere de finanţare pentru a primi banii înapoi. Trebuie să ştii cum să drămuieşti banii de la început, ca să îi ai până la sfârşitul anului“, afirmă edilul Ovidiu Gîngioveanu.

Utilajul multifuncţional care a intrat în dotarea Primăriei Valea Stanciului

Acesta s-a declarat mulţumit de faptul că două proiecte demarate de administraţia locală, privind construirea a două săli de sport, au fost preluate şi urmează să fie finanţate de Compania Naţională de Investiţii.

„Este vorba de o sală mare, cu 180 de locuri, la şcoala din Valea Stanciului, şi de o sală de sport mai mică în satul Horezu Poenari“, explică primarul.

„Prin toate aceste proiecte pe care le derulăm – canalizare, asfaltare, centru medical de permanenţă, observ că tot mai mulţi copii care sunt plecaţi încep să fie interesaţi de locul natal şi de lucrurile de acasă, nu mai vând casele şi se întorc în comună“, adaugă edilul.

În comuna Valea Stanciului se lucrează la introducerea reţelei de canalizare

„Dacă vom reuşi să implementăm şi marele proiect, unul de suflet, aducţiunea de gaze în comună, lucrurile vor sta mult mai bine“, a conchis primarul Ovidiu Gîngioveanu.