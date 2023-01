CON-A, lider incontestabil în domeniul construcțiilor industriale

De departe cea mai experimentată firmă din România în domeniul construcțiilor pe segmentul industrial, CON-A Sibiu este un bun exemplu al unui business autohton de succes. O afacere de familie cu capital integral românesc, înființată în anul 1990, CON-A s-a dezvoltat permanent în cei 32 de ani de existenţă, în special datorită capacității de a se adapta cerințelor şi exigențelor pieței construcţiilor.

Cu peste 1.000 de angajaţi proprii, din care aproximativ 200 de specialiști (ingineri, arhitecți) cu experiență în domeniu, compania din Sibiu are propriile resurse tehnologice, fabrici de producţie industrială pentru producția elementelor prefabricate din beton, confecții metalice, tâmplărie de aluminiu și sticlă. „Colaborăm preponderent cu mediul privat și suntem specializați în construcţia proiectelor industriale, unde ne poziționăm ca lideri incontestabili, conform datelor statistice, cu peste 130 de fabrici realizate «la cheie»“, afirmă ing. Sorin Cristea, directorul general CON-A.

Firma s-a clasat constant în ultimul deceniu în Top 10 antreprenori generali din România, iar în această perioadă a excelat şi pe segmentul construcţiilor civile. „În afară de proiectele industriale, în portofoliul nostru se numără și proiecte civile de amploare: stadioane, săli polivalente, aeroporturi, clădiri de birouri și multe altele, care se transpun în valori de peste un miliard de euro, în ultimii zece ani de activitate“, susţine ing. Sorin Cristea.

Una dintre „bijuteriile“ în materie realizate de CON-A este stadionul „Ion Oblemenco“ din Craiova, unic în ţară ca design, o arenă inaugurată în 2017 care s-a clasat pe locul 4 în lume la acea vreme, după stadione construite la Moscova, Paris şi Atlanta (SUA). Şi asta în ciuda costurilor de execuţie, stadionul din Bănie fiind realizat cu o sumă de câteva ori mai mică decât valoarea arenelor menţionate anterior.

Stadionul de la Sibiu, proiectul de suflet al CON-A

După multe proiecte dedicate sportului pe care le-a realizat în România, CON-A a avut, în sfârșit, și oportunitatea de a construi o arena sportivă de amploare acasă, la Sibiu.

„Pentru noi este extrem de important ca toate proiectele pe care le realizăm să fie de bună calitate, să răspundă tuturor cerinţelor în vigoare, iar la sfârșit clientul să fie mulțumit de produsul primit. Cu atât mai mult în cazul acestui proiect, am dorit să menținem standardul ridicat de calitate și, totodată, să contribuim la economia locală, motive pentru care multe din elementele stadionului au fost realizate în bazele proprii de producție din Sibiu. Am dorit ca prin managementul aplicat, prin know-how-ul dobândit în zeci de ani de experiență, prin disciplină riguroasă, inginerii tineri pe care i-am implicat în proiect, să fim o companie care devine un centru de excelență în construcții, și credem că am reușit“, a mai spus directorul general CON-A.

„Stadionul din Sibiu este un proiect de suflet pentru noi, care demonstrează ideologia, mentalitatea şi viziunea echipei companiei CON-A“, a conchis Sorin Cristea. Stadionul Municipal Sibiu a fost inaugurat chiar de Sfântul Nicolae şi a găzduit prima partidă oficială pe 10 decembrie: duelul dintre FC Hermannstadt şi liderul campionatului, Farul Constanţa, meci câştigat categoric de sibieni, scor 4-0.