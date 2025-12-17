Salariile parlamentarilor și subvențiile pentru partide, micșorate cu 10%

Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a decis miercuri să susțină un proiect care reduce cu 10% suma forfetară încasată de parlamentari și tot cu 10% subvenția de la buget încasată de partidele politice, au anunțat PSD, PNL și guvernul.

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Printre decizii se mai numără tăieri de 10% la nivelul administrației centrale, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, precum și majorarea salariului minim începând cu 1 iulie 2026.

Coaliția a decis următoarelor aspecte:

– ⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.

– reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;

– reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;

– ⁠reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;

– creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026

– măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor.

Decizia a fost luată în ședința de coaliție de miercuri în care partidele din guvernul Bolojan au decis și reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale și locale.

Practic, partidele din coaliție vor să transmită un semnal de solidaritate cu bugetarii care vor fi afectați de măsurile din administrație.

Măsurile ar urma să intre în vigoare după ce guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului. E de așteptat ca opoziția să atace legislația la CCR, așa cum a făcut cu toate măsurile fiscale.

Guvernul Bolojan a luat o serie de măsuri fiscale și de reformă cu scopul de a reduce deficitul bugetar-record în UE lăsat de guvernele Ciucă și Ciolacu.

