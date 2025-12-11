Ministerul Educației mai vrea 60 de milioane de euro pentru fondul de burse sociale pentru studenți în 2026

Ministerul Educației și Cercetării propune completarea fondului de burse sociale pentru studenți pe anul 2026 cu 60 de milioane de euro, ceea ce ar însemna ca acest fond în noul an să fie apropiat de anii 2024 și 2025 și cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023.

Potrivit unui comunicat remis presei joi, în aceste zile, la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării, au loc discuții tehnice cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Comisia Europeană, pentru a identifica soluțiile de alocare financiară – prin fonduri europene – cu scopul de a susține bursele sociale ale studenților.

„Primul pas este propunerea de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 milioane de euro, ceea ce va face ca fondul de burse în noul an să fie nominal și în practică apropiat de anii 2024 și 2025 (după redimensionare) și cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023. Acest demers, care țintește componenta socială, atât pentru studenții de la buget, cât și pentru cei de la cursurile cu taxă, ar trebui nu doar să ajute studenții, ci și să reducă presiunea pe contribuția universităților, care ar putea să fie orientată și spre performanță. În acest mod se pot susține atât componenta socială, cât și performanța, dar decizia este a fiecărei universități, pentru mine important fiind faptul că întărim din partea ministerului componenta socială cu 60 de milioane de euro“, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, citat în comunicat.

România are prea puțini studenți

În opinia sa, acest demers este foarte important pentru a susține tinerii pe durata studiilor universitare, în condițiile în care România are prea puțini studenți (absolvenți de studii universitare), prin raportare la populația generală.

„În discuțiile tehnice de la minister am cerut ca, imediat după aprobare, programul să fie implementat, astfel încât bursele să poată fi accesate de la începutul anului 2026. Estimarea este ca primele plăți să fie efectuate în luna februarie (pentru luna ianuarie).

Le mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene (în primul rând vicepreședintei Roxana Mînzatu) și reprezentanților MIPE pentru deschiderea arătată față de propunerea ministerului, deoarece în astfel de situații complicate, când țara are nevoie de susținere și înțelegere, casa noastră mai mare, Uniunea Europeană, a fost aproape!“, a afirmat ministrul.

Măsuri pentru a se evita blocajul

El a reiterat că în educație-cercetare, în situația de criză, s-au luat măsurile necesare pentru a se evita blocajul.

„Faptul că în învățământul preuniversitar nu s-au întrerupt contracte de muncă valabile (ba chiar a crescut numărul de titulari cu peste 2.200 de persoane), în procesul de redimensionare a burselor elevilor am păstrat focalizarea pe bursele sociale și tehnologice și premiile pentru olimpicii internaționali (vezi Gala Olimpicilor), alături de burse de merit regândite pentru relevanță și am lăsat libertate universităților ca, din fonduri proprii, să poată sprijini studenții reprezintă tot atâtea măsuri care au ajutat în situația de criză fiscal-bugetară.

După această stabilizare, trebuie să creștem odată cu creșterea țării, mai ales pe linia altor drepturi studențești, a burselor olimpice și a creșterii valorii plății cu ora (fie și gradual) în sistemul preuniversitar, inclusiv deblocarea posturilor în sistem și problema degrevărilor“, a mai arătat Daniel David.

