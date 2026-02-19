Un mărțișor dăruit femeilor. Spitalul MaDona Maria continuă campania „Sunt femeie și am grijă de mine!”, oferind consultații ginecologice gratuite în toată luna martie

Este al cincilea an consecutiv în care Spitalul MaDonna Maria desfăşoară campania „Sunt femeie și am grijă de mine!”, în continuare unică la nivel naţional. Prin această inițiativă, Spitalul Madona Maria își reafirmă angajamentul față de comunitatea locală și importanța prevenției în domeniul sănătății feminine, încurajând femeile să acorde atenția necesară controalelor medicale regulate. Sute de femei au beneficiat, cu fiecare ediţie, de programul din luna martie desfăşurat de MaDonna Maria, iar echipa spitalului se aşteaptă la un număr şi mai mare în acest an, întrucât numărul de cadre medicale angrenate în campanie a fost suplimentat pentru această ediţie.
Sănătatea nu trebuie pusă pe ultimul loc. Multe femei consideră că o consultație ginecologică trebuie făcută doar atunci când apare o sarcină sau când apar simptomele unei îmbolnăviri. Această idee este cât se poate de greșită, la medic nu trebuie să mergi de nevoie, doar în cazul unor probleme, ci preventiv, tocmai pentru a evita problemele.În luna martie, oricare dintre femei trebuie să-și acorde timp, să se ocupe de ea, de sănătatea ei, acesta ar fi cel mai frumos mărțișor.
O campanie unică la nivel național
Aceste cifre le-au dovedit specialiștilor de la MaDonna Maria cât de importantă și necesară este o astfel de campanie și i-au motivat să continue, de la an la an.
„Sunt femeie și am grijă de mine”
În acest sens, un cadou util de mărțișor oferă Spitalul MaDona Maria: Consultații ginecologice gratuite pentru femei. În perioada 1–31 martie 2026, unitatea medicală oferă consultații ginecologice de rutină și investigații pentru depistarea infecțiilor vaginale, fără costuri pentru paciente. Inițiativa vine ca răspuns la realitatea din cabinete: multe femei ajung la medic doar atunci când simptomele devin greu de ignorat.
Drept urmare:
Din grijă pentru sănătatea, să învățăm să prevenim
Femeile au ocazia să beneficieze de consultații ginecologice gratuite în cadrul acestei campanii de prevenție și educație medicală organizate de Spitalul MaDona Maria. Inițiativa își propune să încurajeze controalele medicale periodice și depistarea timpurie a afecțiunilor ginecologice, contribuind la creșterea gradului de conștientizare privind sănătatea feminină. Campania se adresează femeilor de toate vârstele, în special celor care nu au mai efectuat un control de specialitate în ultimul an sau care întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor medicale. Consultațiile sunt realizate de medici specialiști în obstetrică-ginecologie, într-un mediu sigur și profesionist. Reprezentanții spitalului subliniază că prevenția rămâne unul dintre cele mai importante instrumente în menținerea sănătății.
Un consult ginecologic periodic poate contribui la depistarea precoce a unor afecțiuni precum infecțiile ginecologice, leziunile de col uterin sau alte probleme care, identificate la timp, pot fi tratate eficient.
Spitalul MaDona Maria”, echipa medicală de elită
Spitalul MaDona Maria este primul spital privat de obstetrică-ginecologie din Oltenia, „MaDona Maria” este recunoscut pentru echipa medicală de elită și pentru condițiile de spitalizare la standarde internaționale, fiind un pilon de bază în sistemul medical privat regional.
Programează-te acum!
Consultațiile se vor efectua în timpul programului de lucru din ambulatoriu, adică în zilele de luni până vineri. Singura condiție este ca pacienta să aibă o programare făcută în prealabil și să se prezinte cu buletinul. Programările pentru consultațiile gratuite se fac telefonic sau la recepția spitalului, în limita locurilor disponibile. Programările se fac la numărul de telefon: 0351 442 574 sau 0734 419 989. Spitalul MaDonna Maria se află pe strada Constantin Brâncuși, nr. 8, în municipiul Craiova.