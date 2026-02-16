Salina „Dumbrava Plopului”, locul în care sarea aduce sănătate. La doar 2 km de Craiova, în localitatea Braniște-Podari, te așteaptă o mină de sare

Afacere cu iz de sare. Soții Enache care aveau deja o afacere pusă pe roate în domeniul HoReCa ,au decis să deschidă, la doar 2 km de Craiova, o afacere cu gust de sare, o salină artificială. Azi, locuitorii din zonă, din localitatea Podari, din Craiova, dar și din localitățile învecinate nu mai trebuie să suporte cheltuieli mari și să bată drum lung până la salinele naturale din țară, pot veni la Salina „Dumbrava Plopului”. Aproape de casă, cu costuri accesibile, doritorii se pot bucura de ședințe benefice pentru sănătate, întărirea sistemului imunitar și de relaxare la salina din localitatea Braniște- Podari.
Salina „Dumbrava Plopului”- totul este sare
Într-o salină artificială , aerul este mult mai concentrat, decât într-una naturală, iar o oră într-o salină artificială este echivalentă cu patru ore într-o salină naturală. Constantin Enache, proprietarul salinei , spune că ideea i-a fost insuflată de membrii familiei care mergeau cu cei mici la o salină din Craiova. El deținea locația și era necesar să pună în practică această idee. A adus aici zeci de tone de bulgări de sare de la Salina Praid, sare de Himalaya și sare farmaceutică, 99.9% pură, din Austria.
Sprijin pentru sistemul imunitar
Salina „Dumbrava Plopului”, o adevărată mină de sare la dimensiuni mai mici, este împărțită în două încăperi, ambele destinate salinoterapiei și haloterapiei, petrecerii timpului și relaxării , în timp ce sarea lucrează pentru sănătate.
Departe de zgomotul orașului, cei care trec pragul salinei găses aici un minunat loc de relaxare. În timp ce micuții se joacă în locurile special amenajate pentru ei, adulții pot savura clipe de liniște, așezați pe băncuțele înșiruite pe lângă pereții de sare sau în șezlonguri. Încăperea este scăldată de o lumină difuză care străbate coloanele de sare de Himalaya, iar muzica susură în surdină.
Ce afecțiuni remediază terapia în salină
Inhalarea aerosolilor tratează o serie largă de afecțiuni respiratorii, dar și probleme produse de stres (tulburările de somn sau anxietatea). Curele în salină au rezultate foarte bune pentru pacienții care suferă de astm. Crizele de astm vin pe fondul inflamațiilor de la nivelul căilor respiratorii, iar aerosolii din saline tocmai asta fac: calmează inflamațiile și contribuie la refacerea mucoaselor respiratorii. Este recomandat tratamentul în salină cât mai devreme în astmul bronșic, deoarece sarea stimulează secreția bronșică și ajută la eliminarea acesteia, iar reducerea inflamațiilor are un efect benefic și asupra tusei.
Alte afecțiuni care se pot trata în salină sunt:
- bronșita asmatiformă
- bronsiectazie (fara hemoptizie)
- pneumoconioza
- traheobronșita cronică
- rinita cronică
- sinuzita maxilară/cronică
- bisinoza
- silicoza gr. 1 sau 2
- polipoza faringiană
- amigdalita cronică
- insuficiența respiratorie restrictivă
- emfizemul pulmonar
- nevroza
- starea de oboseală cronică
- diverse tipuri de alergii.
Salina ,,Dumbrava Plopului”- Sanorelax se află pe str. Calafatului, nr.70, la demisolul restaurantului Dumbrava Plopului, în localitatea Braniște. Informații și programări se pot face la telefon- 0749.542.493.