Alexandra Şurtea Preda (Maternitatea MaDonna Maria) şi feminitatea ca emblemă a unei forţe creatoare de viaţă

Alexandra Şurtea Preda, manager al Maternităţii Madonna Maria, care a adunat, de-a lungul timpului, o mulţime de reuşite – multe în premieră – pe plan medical, este pentru a doua oară imaginea de pe coperta revistei Femeia, într-un număr care celebrează feminitatea în deplinătatea sa, ca univers compus din frumuseţea fragilităţii şi a vulnerabilităţii, de o parte, dar şi a forţei incomensurabile, a determinării şi a destinului de a crea viaţă, de cealaltă.

Un interviu amplu despre feminitate, naştere, empatie şi educaţie medicală

Interviul din Femeia vine într-un an plin de noi împliniri profesionale pentru Alexandra Şurtea Preda, în care Spitalul MaDonna Maria deschide noi căi şi bătătoreşte, în acelaşi timp, drumuri pe care a păşit cândva ca pionier. Este un dialog despre feminitate, naștere, temeri, empatie și educația tinerelor din România. Despre povestea unui vis care a început să se materializeze în urmă cu 14 ani. „Un act de curaj”, cum îi spune Alexandra Şurtea Preda: înfiinţarea primului spital privat de obstetrică-ginecologie din sud-vestul ţării, MaDonna Maria. Un loc care a deschis drumuri, minţi şi o nouă perspectivă asupra a ceea ce înseamnă siguranţa femeilor.

Numărul din iunie al Revistei Femeia, epuizat în câteva zile

„Cu mare bucurie am acceptat propunerea de a fi, pentru a doua oară, pe coperta revistei Femeia şi de a oferi un interviu amplu şi sincer redacţiei. Numărul lunii iunie a fost publicat în peste 10.000 de exemplare, despre care am avut bucuria de a afla că s-au epuizat în toată ţara, la doar câteva zile de la apariţia la raft, solicitându-se suplimentarea numărului lor.

Pentru mine, să ştiu că am această fantastică oportunitate, de a fi parte dintr-o publicaţie ce există încă din anul 1848 în ţara noastră, e minunat! Am fost cu atât mai onorată cu cât, pentru această ediţie, m-am bucurat de întregul sprijin al brand-ului românesc de renume internaţional Teilor Fine Jewellery. Într-un decor cu totul aparte, am încercat sa aducem în prim-plan imaginea feminităţii absolute. Cu forţă, încredere şi frumos, exact aşa cum ar trebui să se simtă o femeie: puternică, încrezătoare şi frumoasă!”, a mărturisit Alexandra Şurtea Preda.

2025, un an marcat de noi borne profesionale

MaDonna Maria, parte din Programul Naţional Neonatal de screening metabolic

La nivel profesional, Alexandra Şurtea Preda s-a bucurat de noile borne atinse de echipa Spitalului MaDonna Maria în acest an, despre care a detaliat în interviul realizat de redacţia Femeia.

Una dintre noutăţi este înrolarea Spitalului MaDonna Maria în Programul Naţional Neonatal de screening metabolic prin parteneriat cu Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului Alessandrescu-Rusescu din Bucureşti.

„Astfel, toţi nou-născuţii noştri beneficiază de o procedură simplă, dar esenţială: un test simplu, gratuit, susţinut de stat, care poate salva vieţi prin depistarea precoce a unor boli metabolice sau genetice rare, dar grave”, explică Alexandra Şurtea Preda.

Spitalul MaDonna Maria este una dintre puţinele unităţi medicale private din România care au reuşit înrolarea oficială în acest program.

Nou: Histeroscopii şi laparoscopii exploratorii şi intervenţionale

Totodată, spitalul îşi extinde serviciile medicale prin efectuarea de histeroscopii şi laparoscopii, atât exploratorii, cât şi intervenţionale, în urma achiziţionării unei aparaturi ultraperformante, recunoscută în sferele medicale de prestigiu.

O altă veste importantă este că “Sunt femeie! Şi am grijă de mine!”, campania de screening unică la nivel naţional, produce efecte îmbucurătoare. Peste 350 de femei au beneficiat de consultaţii ginecologice şi recoltare de analize specifice gratuite în luna martie a acestui an şi medicii au constatat îmbunătăţiri substanţiale în sfera de prevenţie, conştientizare şi, implicit, de diagnosticare. „Iată că, în al patrulea an de campanie, rata infecţiilor depistate a scăzut de la peste 82% la 71% , ceea ce este fantastic! Sunt multe doamne care accesează acest program anual, care sună şi se interesează încă de dinainte de startul campaniei, ceea ce înseamnă că şi-au creat deja un reflex. Astfel, ţinta noastră a fost atinsă: femeile au început să aibă grijă de ele, an de an, prin această vizită la medic!”, transmite managerul maternităţii.

„Îmi doresc ca interviurile mele să ajungă la cât mai multe femei din întreaga ţară, pentru ca acestea să conştientizeze în număr cât mai mare ce rol extrem de important joacă ele însele în propria lor viaţă. Cel mai important, pentru că, fără ele, copiii nu vor fi bine, familia întreagă nu va fi bine! Reprezentăm împreună sexul frumos şi cel mai mare mister al Universului: femeia!”.