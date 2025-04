Auchan creează noi oportunități de angajare pentru persoanele cu dizabilități: 100 de locuri de muncă disponibile la nivel național

Auchan România, unul dintre cei mai importanți retaileri, recunoscut pentru prețurile mici, gamele adaptate și inovația comercială, își reafirmă angajamentul pentru incluziunea profesională a persoanelor cu dizabilități și anunță disponibilitatea a 100 de noi locuri de muncă pentru acestea, în întreaga rețea. Rolurile disponibile sunt deschise în toate magazinele Auchan și ATAC, în sediul central al companiei, inclusiv în cele mai noi locații ale retailerului – supermarketul Auchan Sky Garden și ATAC Chitila. Printre posturile disponibile se numără: operator de vânzări polivalent, consilier clienți la casele de marcat, în magazine, precum și achizitor, specialist aprovizionare, manager dinamică comercială, specialist suport tehnic, IT Business Analyst, etc. în sediul central.

În prezent, peste 140 de angajați cu dizabilități fac parte din echipele Auchan România, aceștia fiind integrați în aproape 40 de locații din principalele orașe ale țării. Persoanele cu dizabilități ocupă o varietate de roluri în companie, de la operator de vânzări polivalent și consilier clienți case (la casele de marcat) până la funcții de casier, agent securitate, decorator, bucătar, tehnician întreținere, șef de echipă, specialist control selectiv, analist performanță, manager departamente comerciale.

„Ne dorim să oferim un mediu de lucru incluziv, în care fiecare persoană să se simtă valorizată și să aibă oportunități reale de acces la un loc de muncă și la dezvoltare profesională. La Auchan, diversitatea și echitatea sunt valori esențiale, iar fiecare coleg contribuie la succesul nostru comun. Noile locuri de muncă dedicate persoanelor cu dizabilități sunt parte din angajamentul nostru de a sprijini integrarea acestora pe piața muncii și de a le asigura un loc de muncă stabil, sigur și adaptat nevoilor lor, iar în acest sens ne bucurăm să avem și sprijinul partenerilor noștri de la Consiliul Național al Dizabilității din România,” a declarat Adina Nanu, Director Resurse Umane și Transformare Auchan România.

Beneficii pentru angajații Auchan și condiții de muncă echitabile

Desemnat Angajator de Top în România pentru al treilea an consecutiv, retailerul pune accent pe dezvoltarea profesională și oferă angajaților săi un mediu de lucru motivant, alături de numeroase beneficii.

Angajații Auchan au la dispoziție un pachet complet de beneficii, similar pentru toți colegii. Persoanele cu dizabilități primesc, conform legislației, trei zile suplimentare de concediu anual, alături de avantajele standard oferite de companie, precum:

Pachet salarial atractiv, bonusuri de performanță și sporuri plătite pentru orele lucrate în weekend, de noapte și de sărbători legale.

Tichete de masă (40 ron/zi), primă de vacanță (minim 50% din salariu, în funcție de vechimea în companie), prime de Paște și de Crăciun, prime pentru zile speciale din viața angajatului.

Asigurare de sănătate, stomatologică și asigurare de viață.

Minim 23 zile de concediu de odihnă, zi liberă de ziua de naștere și alte zile libere pentru evenimente speciale.

Plata în avans a maxim 50% din salariu, la nevoie

Discount de 5% la achizițiile din Auchan.

Oportunități de avansare și dezvoltare a carierei.

Cum pot aplica persoanele interesate?

Persoanele cu dizabilități interesate de aceste oportunități de angajare sunt încurajate să aplice online completând formularul dedicat: https://cariere.auchan.ro/startalents/incluziune-persoane-cu-dizabilitati sau să trimită CV-ul la adresa de e-mail: [email protected] . De asemenea, candidații se pot prezenta în magazinele Auchan din întreaga țară pentru a primi mai multe informații și suport în procesul de recrutare.

Diversitate, echitate și incluziune în echipa Auchan

Prin această inițiativă, Auchan România își reafirmă poziția ca angajator responsabil, care promovează egalitatea de șanse și susține accesul tuturor la un loc de muncă stabil și sigur. În acest sens, în echipa Auchan, sunt integrate persoane cu diverse tipuri de dizabilități.

De asemenea, ca parte a angajamentului pentru accesibilitate și incluziune, Auchan a implementat soluții menite să faciliteze și experiența de cumpărături pentru persoanele cu dizabilități.

În urma parteneriatului cu Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), compania a lansat un program pilot pentru noile standarde de accesibilitate în retail, începând cu hipermarketul Auchan Berceni.

Pe baza acestui model, Auchan a extins treptat măsurile dedicate accesibilității în toate unitățile sale, asigurând astfel un parcurs la cumparaturi facil si incluziv pentru toți clienții săi prin locuri de parcare conform normativului, zone speciale de pick-up și drop off pentru taxi & ridesharing, culoar tactil pentru nevăzători, serviciu de însoțire la cumpărături, coșuri de cumpărături speciale pentru persoanele în fotoliu rulant, cod QR pe vitrine cu apelare directă către serviciul clienți, acces facil la cântarul din zona de legume & fructe, case de marcat dedicate, cu spații mai largi, precum și rampă dedicată de acces la zona SGR.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 450 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 21 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Auchan România a primit anual certificarea Top Employer începând cu 2023, și a fost desemnat câștigător la categoria Best Benefits Strategy în cadrul galei Employer Branding Awards ediția 2024, pentru proiectul „salariu în avans”, lansat în 2023 în colaborare cu BCR. De asemenea, a obținut distincția GOLD la categoria „Best Internal Communication Strategy” în cadrul aceleiași gale, pentru strategia de comunicare internă, care încurajează comunicarea bidirecțională, schimbul de idei și promovează o cultură a inovației și a implicării.