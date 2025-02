Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, scrisoare către zeci de companii pentru înlocuirea politicilor Green Deal cu politicile lui Trump

Aproape 40 de companii, atât de stat, cât și private, autorități, dar și o federație patronală din domeniul energiei au primit o scrisoare din partea ministrului Energiei, Sebastian Burduja, care vorbește despre „patriotism energetic” și „apărarea legitimă” a intereselor României. El a dat exemplu abordarea lui Donald Trump, scrie hotnews.ro.

În documentul obținut de HotNews.ro, ministrul le cere să contribuie la realizarea unui raport care să cuprindă, printre altele, propuneri de măsuri pentru „suspendarea / abrogarea, la nivel european, a politicii Green Deal si a unor acte normative în domeniul mediului”.

Printre companiile și organizațiile cărora le-a fost trimisă scrisoarea se află Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Engie, E.ON, Rompetrol, Transelectrica, Transgaz, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Institutul Național de Statistică, Curtea de Conturi și Federația Patronală Petrol.

Burduja scrie în documentul obținut de HotNews că România trebuie „să contribuie activ la redefinirea politicilor energetice europene” și „să adopte o abordare similară, fermă și pragmatică”, precum SUA sub conducerea lui Donald Trump.

El spune în document că va face o analiză asupra efectelor green deal, dar subliniază că politicile privind tranziția verde afectează sectorul energetic și industriile tradiționale

Exemplul lui Trump

În scrisoarea trimisă celor aproape 40 de entități, ministrul Energiei spune că România trebuie să urmeze programul energetic al SUA, promovat de președintele reales Donald Trump, care a anunțat că va anula măsurile predecesorului său Joe Biden legate de climă și că va opri finanțările către infrastructura verde. „Drill, baby, drill” („Forează, dragă, forează!”), este sloganul său.

„Patriotismul energetic și responsabilitatea ne obligă să pregătim acest raport cu maximă seriozitate, pentru a demonstra că România este pregătită să apere interesele sale legitime şi să contribuie activ la redefinirea politicilor energetice europene. În fața unor exemple internaționale, precum recentul program energetic al Statelor Unite sub conducerea preşedintelui Donald Trump, care promovează prioritizarea industriilor naţionale, România trebuie să adopte o abordare similară, fermă și pragmatică”, arată ministrul Sebastian Burduja în documentul transmis companiilor.

De altfel, în ultimele săptămâni, de când Donald Trump a fost învestit președinte al SUA, Sebastian Burduja a avut mai multe ieșiri publice prin care a criticat în termeni duri politicile Green Deal. El a descris „politicile de «înverzire» ale Europei” drept o „terapie de șoc verde, care trebuie să înceteze”.

Burduja: „Capacitățile de producere a energiei au scăzut cu 25% din cauza politicilor de mediu”

În România, politicile de mediu și de tranziție energetică au condus la o reducere cu 24,6% a capacităților de producere a energiei electrice între 2017 și 2022, aspect confirmat de concluziile Curții de Conturi, se arată în scrisoarea lui Burduja.

Acesta spune că sectorul energetic se află sub presiune considerabilă din cauza costurilor asociate emisiilor de carbon. În plus, tranziția către surse de energie regenerabilă necesită investiții semnificative in infrastructură și tehnologii noi, mai arată Burduja.

În acest context, ministrul Energiei cere o analiză asupra modului în care politicile „Green Deal” afectează competitivitatea entității pe piețele interne și externe.

El cere companiilor propuneri pentru „măsuri corective” care să fie incluse în raportul final al Guvernului României, „pentru a se sprijini o tranziție justă si sustenabilă, respectiv pentru suspendarea / abrogarea, la nivel european, a politicii Green Deal si a unor acte normative în domeniul mediului”.