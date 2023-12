2023 a adus noi servicii medicale la SCJU Craiova. 2024 vine cu planuri pentru un spital de oncopediatrie şi un ambulatoriu care să se lupte cu privatul

Din 2023, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova are o Unitate Funcţională de Arşi cu paturi de terapie intensivă intermediară, Unitate de Stroke pentru pacienţii cu accidente vasculare, noi compartimente în cadrul Clinicii de Pediatrie şi mai multe paturi pentru neurologie şi pentru USTACC – terapia intensivă a secţiei de cardiologie.

Pentru anul viitor, echipa managerială se concentrează pe un proiect pentru înfiinţarea unui spital de hematologie şi oncologie pediatrică şi pe creşterea atractivităţii ambulatoriului.

Modificările de structură de la unitatea medicală vin ca un răspuns la nevoia de prioritizare a serviciilor medicale oferite în sistemul public de sănătate.

“Pacientul plăteşte lunar contribuţii de sănătate şi trebuie să beneficieze de servicii prin Casa de Asigurări. Aşa cum am mai spus, statul creează privatul, însă privatul devine o concurenţă neloială”, spune managerul SCJU Craiova, Eugen Georgescu.

SCJU, în 2023

În privinţa modificărilor de structură, în 2023, la SCJU Craiova, a început activitatea Unităţii Funcţionale de Arşi, cu trei paturi de terapie intensivă intermediară. Compartimentul de Neurologie, cu 15 paturi, a fost transformat în secţie cu 25 de paturi, ca urmare a nevoii din ce în ce mai crescute de a trata pacienţii neurologici şi având în vedere faptul că SCJU Craiova are singura clinica de neurologie din oraş care are terapie intensivă în aceeaşi clădire.

S-a înfiinţat şi Unitatea de Stroke, pentru pacienţii cu accidente vasculare acute. De asemenea, a fost mărit compartimentul USTACC – terapia intensivă a cardiologiei – de la 10 paturi la 20. Secţia de gastroenterologie a fost, de asemenea, extinsă, având o adresabilitate crescută.

Au fost create specialităţi pediatrice care până acum nu existau în sistemul de stat, în regiunea Olteniei

Tot în 2023, conducerea spitalului a luat decizia de a înfiinţa compartimente noi în cadrul clinicii de pediatrie: cardiologia pediatrică şi gastroenterologia pediatrică. “Sunt două specialităţi care, până acum, nu au apărut în sistemul de stat, cel puţin în zona noastră”, a transmis directorul Eugen Georgescu.

Pentru pacienţii pediatrici, spitalul a făcut demersuri pentru ca în viitor să fie înfiinţat un spital de oncopediatrie. “Împreună cu Consiliul Judeţean Dolj, am câştigat un proiect în acest sens, pentru o unitate medicale de oncologie şi hematologie pediatrică”, a adăugat Georgescu.

“Ne dorim să aducem în ambulatoriu neurologia şi nefrologia pediatrică în 2024. La acest moment, pe neurologie pediatrică există un medic în tot oraşul. Tot în ceea ce priveşte copiii, ne dorim dezvoltarea clinicii de chirurgie şi ortopedie pediatrică”, a precizat dr. Adrian Dobrinescu, director medical.

Clinica de Oncologie, renovată complet

La începutul anului 2024, se va finaliza şi proiectul Consiliului Judeţean de reabilitare a Clinicii de Oncologie, o investiţie majoră, extrem de importantă pentru pacienţii cu cancer din Oltenia.

“Acest proiect a însemnat, practic, renovarea de la roşu a unei clădiri din anul 1971 şi dotarea acesteia la standarde, cu două lifturi exterioare, cu paturi noi, mobilier nou, un proiect de 13 milioane de lei”, precizează managerul SCJU Craiova.

Planuri pentru 2024

Odată cu achiziţionarea fibroscopului în acest an, foarte important pentru pacienţii SCJU Craiova, se aşteaptă o creştere a intervenţiilor minim invazive cu ajutorul acestui echipament modern.

Spitalul îşi propune şi înfiinţarea unui compartiment de electrofiziologie pentru montarea de stimulatoare cardiace.

În plan este şi suplimentarea paturilor de la terapie intensivă. “Nu vrem să ne mai confruntăm cu momente ca acelea din 2020, în pandemie, când pur şi simplu nu aveai unde să internezi pacientul din cauza suprasaturării secţiei”, explică Eugen Georgescu.

Ambulatoriul, modernizat pentru a atrage mai mulţi pacienţi

O prioritate pentru SCJU Craiova rămâne creşterea eficienţei ambulatoriului.

“Ambulatoriul spitalului se reorganizează pentru a creşte atractivitatea. Astfel, va fi restrânsă activitatea unor cabinete ineficiente, neprofitabile. În schimb. vom rămâne cu două ture la cabinetele care atrag pacienţi. Avem un proiect de 15 milioane de lei pentru dotarea acestuia”, a transmis directorul medical Adrian Dobrinescu.

Pe lângă echipamente, însă, este nevoie şi de personal responsabil şi dedicat, care să respecte programul.

“Repet ce am spus de atâtea ori, nu privatul creează statul, ci viceversa. Nu am o problemă să funcţioneze sistemul privat, dar sunt aceeaşi medici şi într-o parte şi în alta şi toată lumea trebuie să înţeleagă că pacientul are dreptul la servicii medicale prin Casa de Asigurări, unde plăteşte lunar contribuţii. Ambulatoriul are o activitate mult prea slabă. Am avut cazuri în care nu se stătea la serviciu. A fost enunţată nevoia de aparatură şi avem proiecte pentru a dota ambulatoriul”, a declarat Eugen Georgescu.

Consiliu medical în ianuarie pentru trasarea principalelor obiective

Managerul SCJU Craiova spune că, deşi reorganizarea şi crearea de compartimente noi sunt, în primul rând, decizii benefice pentru pacient, ele aduc beneficii şi personalului medical şi pot aduce mai multe fonduri unităţii medicale.

“Trebuie să conştientizăm că pacientul este în centrul sistemului şi, dacă vrem să avem bani de medicamente, materiale sanitare, dezinfectanţi, cheltuieli fixe, salarii trebuie să existe eficienţă. În ianuarie vom organiza un consiliu medical cu toţi şefii de secţie, le vor fi prezentate cifrele şi vor fi discuţii pentru a găsi soluţii pentru a îmbunătăţi lucrurile. Pentru a identifica nevoile, pentru a stabili priorităţile, pentru a eficientiza sistemul. Este nevoie de multă comunicare şi este nevoie ca fiecare să înţeleagă că, pentru ca sistemul să meargă, fiecare trebuie să îşi conştientizeze rolul şi să depună eforturi pentru a-şi îndeplini responsabilităţile”, a conchis Eugen Georgescu.