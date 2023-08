Toamna vine cu produse interesante de economisire și creditare la C.A.R. TOP INVEST

C.A.R. TOP INVEST din Craiova vine cu noutăţi din această toamnă şi pune la dispoziţia clienţilor trei noi programe menite să te ajute să scapi de problemele financiare, dar şi să îţi contruieşti un viitor mai sigur din punct de vedere financiar. Mihai Roşculeasa, președintele C.A.R. TOP INVEST, spune că întreaga echipă pe care o conduce stă la dispoziţia clienţilor pentru a-i ajuta să ia cele mai bune decizii legate de bani.

„Economisesc pentru mine”, un program pentru un viitor financiar mai stabil

Gazeta de Sud: Ştim că, în această toamnă, C.A.R. TOP INVEST vine cu noutăţi. Aş vrea să vorbim, mai întâi, despre programul „Economisesc pentru mine”. Ce presupune acesta, ce beneficii aduce şi de când va fi pus la dispoziţia potenţialilor clienţi?

Mihai Roşculeasa: Programul național „Economisesc pentru mine“ este o modalitate eficientă de a ajuta tinerii salariați, cu vârsta între 20 și 40 de ani, să-și constituie un fond social pe termen lung. Cu o durată de 3 ani și posibilitatea de a economisi lunar o sumă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei, programul oferă oportunitatea economisirii unui fond social considerabil pe parcursul timpului. Asigurarea faptului că nu se permite retragerea unei sume parțiale, pe durata celor 3 ani ajută la menținerea disciplinei și la evitarea tentației de a utiliza banii economisiți în alte scopuri.

În schimb, membrii se pot retrage oricând, definitiv din program. Sumele economisite, plus dobânda acumulată, le vor fi virate în maximum 10 zile. Dobânda garantată oferită, care este mai mare decât rata inflației, adaugă un avantaj suplimentar pentru participanți. Chiar dacă dobânda de 10,5 % pe an, cu capitalizarea inclusă, nu trebuie să reprezinte motivul principal pentru economisire, ea recompensează efortul depus și oferă un randament atractiv pentru fondul social constituit.

Dobânda primită nu este impozitată conform Codului Fiscal

Un alt aspect important este dat de faptul că dobânda primită nu este impozitată conform Codului Fiscal, iar C.A.R. nu percepe niciun fel de comision pentru operațiunile financiare. Economiile sunt garantate de Fondul de Garantare al C.A.R.. Numărul de locuri pentru prima etapă este limitat la 1.000 de persoane, așa că invităm tinerii să nu piardă această șansă!

Programul „Economisesc pentru mine“ nu înseamnă doar economisirea banilor, ci și creșterea personală, dezvoltarea abilităților financiare și contribuția la propria lor comunitate.

Cu perseverență și angajament, fiecare tânăr poate realiza lucruri extraordinare și își poate construi un viitor financiar solid. Înscrierea ca membru se face online, folosind formularul de pe site-ul nostru https://casadeajutorreciproc.ro/economisire-online , iar depunerea fondului social se face în contul indicat, după care fiecărui membru îi vom da acces online în aplicația HOMECAR, pentru a accesa operațiunile și dobânda. Programul „Economisesc pentru mine” va fi operațional începând cu data de 01 septembrie 2023 și vrem să reprezinte un vehicul financiar esențial pentru toți tinerii care îşi doresc să economisească cu frecvență lunară.

GdS: Ce elemente noi oferă programul „Economisesc pentru mine” de la C.A.R. TOP INVEST?

M.R.: Aş putea enumera câteva dintre aspectele cele mai importante care ne-au provocat să lansăm acest tip de program.

Stabilitate financiară și siguranță! Economisirea responsabilă este un sprijin în caz de neprevăzut sau dificultăți.

Fiind pregătiți financiar, gestionăm mai bine schimbările sau provocările.

Libertatea de a alege! Economisirea permite alegeri conform priorităților și dorințelor. Cu fonduri economisite, investim în educație, călătorii, familie sau aspirații.

Independența financiară! Economisirea constantă construiește o bază solidă, asigurând independența. Când suntem mai puțin dependenti de surse externe, luăm decizii informate.

Scăderea stresului financiar! Economisirea reduce stresul legat de bani. Cu fonduri, ne simțim securizați în fața cheltuielilor neprevăzute sau crizelor economice.

Realizarea viselor pe termen lung! Economisirea disciplinată duce la visuri împlinite: casă, business, educație. Ne apropiem de obiectivele pe termen lung.

Dezvoltarea abilităților financiare! Economisirea constantă dezvoltă abilități financiare sănătoase, înțelegând gestionarea banilor.

Pregătirea pentru viitor! Economisirea asigură viitor liniștit, un cadou pentru noi în anii ce vin.

C.A.R. TOP INVEST: Sunt mulţi tineri care îşi doresc să economisească

GdS: Din experienţa dumneavoastră există tineri care îşi doresc să economisească? Le permit veniturile să facă acest lucru?

M.R.: Cu siguranță! În cei 14 ani de când sunt implicat în sistemul caselor de ajutor reciproc am observat constant că există tineri cu venituri între 2.000 și 5.000 lei net, care vor să economisească în fiecare lună o sumă fixă, pentru proiecte importante, uneori majore din viața lor, să acumuleze un fond important pe care să-l folosească pentru asigurarea stabilității financiare pe termen lung și pentru atingerea obiectivelor financiare.

Există o multitudine de proiecte personale pentru care tinerii cu vârsta între 20 și 40 de ani folosesc sumele economisite, cum ar fi: fondul de urgență, călătorii și aventuri, avansul pentru achiziționarea unei locuințe, educație și dezvoltare personală, investiții și planificare pentru maturitate, îmbunătățiri în casă, familie și copii, începerea propriei afaceri, pasiunile personale. Am văzut de multe ori tineri care, deși aveau salariu minim pe economie, au economisit în fiecare lună 400 – 500 lei. I-am apreciat pentru dăruirea lor și le port un respect deosebit.

GdS: O altă noutate pe care C.A.R. TOP INVEST o lansează din septembrie este „Împrumutul Tradiţional“. Vreau să ne vorbiţi despre acest tip de împrumut. Câţi bani pot să obţină membrii şi ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a-l obţine?

M.R.: Împrumutul tradițional este vechea formă de a accesa un împrumut de la o C.A.R., unde un membru trebuie să-și constituie un fond social, într-o perioadă de timp, după care accesează un împrumut de 5 ori valoarea fondului social acumulat. Noi am folosit foarte rar aceast tip de împrumut pentru că am avut puține solicitări în acest sens, dar și pentru că au fost mai multe cereri pentru împrumutul acordat fără fond social. Însă, am hotărât să recalibrăm acest tip de împrumut și să-l facem foarte atractiv, în primul rând din punct de vedere al costurilor.



Împrumutul Tradițional are următoarele beneficii:

valoarea minimă a contribuţiei ratei de fond social lunar: 100- 500 lei;

perioada de depunere a fondului social lunar este de minim 12 luni;

Condiţii de creditare:

Condiţii de creditare: valoarea împrumutului: de 5 x fondul social acumulat, maxim 50.000 lei;

valoarea minimă a împrumutului: 10.000 lei;

perioada de rambursare: minim 12 luni – maxim 60 luni;

dobânda real încasată de C.A.R.: 6,63- 6,72 % pe an;

comisioane: 0 % pe an;

venitul disponibil solicitanți: salariu net, pensie, minim 1.898 lei;

modalitatea de rambursare: rate lunare, fixe;

rambursarea în avans: permisă, fără comisioane;

împrumutul se acordă cu un singur girant;

Vreau să dau şi un exemplu de calcul pentru cei interesaţi. Pentru un împrumut acordat în baza fondului social, cu valoare de 10.000 de lei și rambursare în 12 de luni, cu dobânda reală, fixă pe toată perioada de creditare de 6,63 %, valoarea totală de rambursat este de 10.663 lei, din care 663 lei reprezintă valoarea dobânzii și 10.000 lei valoarea împrumutului. Rata fixă lunară este de 888 lei. Știu că perioada de 12 luni de depunere a fondului social lunar poate părea mare. Dar dobânda cu care se acordă acest împrumut este, fără să exagerez, cea mai bună din zona Olteniei. Am și un argument pentru perioada de 12 luni. Așa cum o persoană are o nevoie financiară azi, probabilitatea s-o aibă și peste 12 luni este ridicată. Așa că mai bine ne pregătim să economisim puțin, apoi să accesăm cel mai bun împrumut oferit de o C.A.R.

„Nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă“

GdS: Foarte mulţi oameni traversează perioade dificile din punct de vedere financiar. Ştim că vă doriţi să le veniţi în ajutor şi că, tot din această toamnă, mai lansaţi încă un tip de împrumut pentru restructurarea creditelor. Cine îl poate obţine şi ce presupune acest tip de credit?

M.R.: Am spus cu mai multe ocazii că nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă! În ultimul an, am avut foarte multe solicitări de la potențiali membri care se aflau în situații financiare diverse, precare, uneori delicate, în sensul că se aflau cu executări silite active sau închise, cu întârzieri la plata ratelor de peste 180 de zile, cu credite date la colectare sau au luat credite de la IFN-uri S.A., pe o perioadă scurtă, cu dobânzi foarte mari, dar solicitanții aveau o solvabilitate bună și doreau achitarea lor. Acestora, băncile și majoritatea CAR-urilor le repingeau cererile, pe baza istoricului financiar negativ. Pentru toate aceste categorii de persoane am creat un produs special, care să le rezolve nevoile.

Este vorba despre „Împrumutul de Restructurare“, care poate fi obținut de solicitanții aflați în situația mai sus descrisă. Este adevărat, se acordă cu un număr mai mare de giranți, cu un cost puțin mai mare. Dar când nicio instituție financiară nu-ți mai acordă un credit sau îți acordă cu o dobândă de zece sau de o sută de ori mai mare decât la C.A.R., mai cauți doi giranți în plus și îți rezolvi nevoile care te presează.

Împrumutul de Restructurare are următoarele caracteristici:

valoarea împrumutului: maxim 50.000 lei;

valoarea minimă a împrumutului: 10.000 lei;

perioada de rambursare: 12- 48 luni;

dobânda real încasată de CAR: 22,47 % pe an;

comisioane: 0 % pe an;

venitul disponibil solicitanți: salariu net, pensie, minim 1.898 lei;

modalitatea de rambursare: rate lunare, fixe;

rambursarea în avans: permisă, fără comisioane.

împrumutul, indiferent de valoarea sa, se acordă cu patru giranţi.

Produsul nostru special „Împrumut de Restructurare” vine în întâmpinarea acestor persoane și le oferă o soluție viabilă pentru a-și rezolva nevoile financiare urgente și pentru a evita opțiunile mai riscante și mai costisitoare de pe piața neagră sau gri.

Am decis să oferim împrumuturi de restructurare din următoarele motive:

Prevenim datoria perpetuă, oferind șansa de evitare a ciclului de datorii.

Reconstruim istoricul financiar prin plăți la timp.

Evităm riscurile din piața obscură, oferind o soluție legală.

Sprijinim reintegrarea financiară pentru stabilitate.

Ajutăm la onorarea angajamentelor financiare anterioare.

Împrumutul de Restructurare acordă a doua șansă celor ce vor să-și rezolve situația financiară dificilă, susținând un viitor stabil și promițător pentru membrii noștri.

GdS: În cât timp se obţin banii solicitaţi în cadrul celor două tipuri de împrumuturi?

M.R.: Scurt, rezonabil. Într-o perioadă de la 3 la 15 zile, în funcție de numărul de solicitări.

GdS: Ce mesaj transmiteți persoanelor care se află într-o situație precară din punct de vedere financiar?

M.R.: C.A.R. Top Invest dorește, prin intermediul GdS, să aducă la cunoștința populației această veste importantă în legătură cu soluția financiară pe care am dezvoltat-o pentru a sprijini comunitatea noastră într-o problemă des întâlnită – rambursarea creditelor acordate de unele instituțiile financiare nebancare (SA), uneori la costuri exagerate – și să transmită un mesaj de sprijin: Suntem conștienți de provocarea cu care se confruntă mulți dintre dumneavoastră în privința dobânzilor ridicate practicate pe piață. În ciuda faptului că astfel de dobânzi nu sunt ilegale, nivelul la care au ajuns este, fără îndoială, îngrijorător și inacceptabil.

„Programul vizează în special, executările silite, restanțele mari și rambursarea acestor credite IFN-SA“

Astfel, ne-am propus să vă venim în ajutor prin lansarea acestui tip de Împrumut de Restructurare. Acesta vizează în special, executările silite, restanțele mari și rambursarea acestor credite IFN-SA. Începând cu luna septembrie 2023, veți avea posibilitatea de a solicita un împrumut de până la 50.000 lei, cu o perioadă de rambursare de 48 de luni, fără penalități de întârziere la rate.

Suntem conștienți că dobânda poate părea în continuare ridicată. Însă, ne-am străduit să oferim un nivel de dobândă semnificativ mai mic decât cel practicat de IFN-uri, care se ridică chiar la un procent de peste 700% pe an. Ne dorim să vă oferim o alternativă mai accesibilă și mai echitabilă, care să vă ajute să ieșiți din capcana dobânzilor excesive. De asemenea, să vă redobândiți stabilitatea financiară. Este important să subliniem că împrumutul nostru este destinat în principal membrilor și potențialilor membri CAR. Scopul nostru este de a sprijini comunitatea în demersul de a achita creditele accesate la costuri ridicate.

„Echipa noastră este pregătită să vă ofere suportul necesar“

Așadar, vă încurajăm să vă alăturați CAR și să beneficiați de acest nou tip de împrumut, care se caracterizează prin transparență, responsabilitate și sprijin reciproc. Recomandăm tuturor celor interesați să citească cu atenție termenii și condițiile împrumutului nostru, pentru a înțelege în detaliu obligațiile și beneficiile asociate. Ne-am angajat să fim transparenți și să vă oferim toate informațiile necesare pentru a lua o decizie financiară înțeleaptă. Echipa noastră este pregătită să vă ofere suportul necesar și să vă ghideze în procesul de obținere a acestui împrumut. Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări sau nelămuriri pe care le puteți avea în legătură cu acest program. Vă încurajăm să luați în considerare această oportunitate și să vă alăturați comunității noastre CAR, unde prioritățile noastre sunt sănătatea financiară și bunăstarea membrilor noștri.

GdS: Persoanele care îşi doresc să economisească sau să facă un împrumut, unde pot primi consultanţă? Pot primi informaţii şi telefonic?

M.R.: Pot folosi mai multe canale de comunicare. Îi primim în fiecare zi la sediul nostru din Craiova, str. Mihail Kogalniceanu, nr.19 (vizavi Casa de Pensii). Putem discuta telefonic la numerele de telefon 0351. 44.55.33, 0351.44.44.00, 0774.55.07.68, 0774.92.23.54, 0772.02.40.78, 0773.76.06.28, pe Whatsapp, prin email la [email protected], pe canalele de social media: Facebook, Instagram, Twitter. Recomandăm vizualizarea site-ului nostru www.casadeajutorreciproc.ro și a paginilor de facebook Fond Social https://www.facebook.com/Fond.Social/ și CAR Top Invest https://www.facebook.com/cartopinvest/ .

Acolo se pot găsi multe informaţii importante.