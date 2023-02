Cum ajungi de la 600 lei la o cifră de afaceri de peste un milion de euro. Povestea SINLESS Craiova

De când era mic, Marius Ciuciuc și-a propus să facă bani. Să fie un antreprenor de succes. La fel ca în poveștile motivaționale demne de ecranizări, și-a urmat visul cu încăpățânare. Marius ar putea fi versiunea oltenească a oamenilor de afaceri care pornesc într-un garaj și ajung să aibă un cuvânt de spus în business. Pe model american, Marius nu a pornit la drum cu capital sau cu moștenirea unei afaceri din familie. Nu l-a învățat nimeni cum să facă bani. A învățat singur. Și spune că formula care a funcționat, în cazul său, e simplă. „M-am vândut, în primul rând, pe mine”. În 2022, Marius și Daiana, soția sa, care l-a susținut de la început în demersul său de a porni compania SINLESS, distribuitor de produse de igienă și ambalaje pentru jucătorii de pe piața HORECA, au încheiat anul cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro și cu primul showroom de profil din Oltenia, poate chiar din țară.

O afacere pornită cu banii de la botez

„Mai știi cum te-ai dus tu la furnizori în 2012, cu mâinile în buzunare, fără bani, să le spui ce vrei tu să faci, că tu ai visuri, că vrei să faci așa și pe dincolo?” îl întreabă Daiana, soția sa, pe Marius, în timp ce ne arată showroom-ul și ne povestesc cum l-au amenajat singuri, cu echipa lor, după ce au primit planurile de la un designer.

După 10 ani de experiență pe piață, compania SINLESS din Craiova a deschis în noiembrie 2022 un inedit showroom de consumabile și ambalaje pentru domeniul HoReCa. Un nou mod de a veni mai aproape de clienți. Cu două depozite în suprafață de aproape 500 de metri pătrați, un showroom de 70 de mp și un portofoliu vast, compania craioveană se ocupă cu distribuția de produse de igienă și curățenie, produse de unică folosință pentru restaurante, catering și industria alimentară, distribuție produse profesionale pentru firme de curățenie sau unități hoteliere.

Dar totul a început cu 600 lei. „Erau banii de la botez. Aveam 1000 și ceva de lei, iar după ce a înființat firma și a plătit taxele, am rămas cu 600. Ăștia erau toți banii de investit în firmă”, povestește Marius.

Rețeta succesului: Să clădești o companie bazată pe sustenabilitate și durabilitate

Cu cei 600 lei și multe planuri în minte, Marius a început să meargă la producătorii locali și să le spună ce își propune. Cu franchețe și hotărâre. Le-a câștigat încrederea și, cu timpul, le-a dovedit că nu au ales greșit.

„Am mers la ei, le-am spus cine sunt, ce vreau să fac, le-am spus că nu am bani, dar am dorință de muncă și că determinarea poate suplini această lipsă, pentru că atunci când ești hotărât să realizezi ceva poți face mult mai multe decât cineva care are bani, dar nu are dorință de a-i înmulți. De aici a plecat totul. Am început să luăm marfă cu plată la termen și a funcționat”, povestește Marius.

Pe lângă stabilirea legăturii cu furnizorii, a trebuit să găsească și partenerii de pe piața HORECA. Cu aceeași onestitate și cu aceeași determinare, și-a făcut loc pe piață.

1 de 2

Colaborări cu nume importante

SINLESS, distribuitor de consumabile pentru segmentul HoReCa, colaborează acum cu nume importante de pe piață.

„Eu de mic am visat să am bani”, ne-a mărturisit Marius. „În facultate aveam standuri cu haine într-un centru comercial, mergeam și la târguri la țară și vindeam șosete și maiouri, vinerea și sâmbăta”, își amintește. Iar când a început să clădească povestea SINLESS, Daiana a fost alături de el. În primii 5 ani, tot profitul realizat a fost reinvestit și tânărul cuplu a cheltuit doar din salariul soției, care era angajată la acea vreme altundeva, pentru a putea dezvolta afacerea. Au pariat și, dedicați convingerilor și obiectivelor lor, au câștigat.