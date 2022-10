Parc industrial nou, de câteva sute de hectare, anunţat la Gala Topul Firmelor Dolj

Cei mai importanţi reprezentanţi ai mediului de afaceri local s-au reunit joi, 20 octombrie, la Gala Topul Firmelor, eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj (CCIDJ) şi ajuns în acest an la cea de-a XXIX-a ediţie. Preşedintele CCIDJ, Gabriel Vlăduţ, a salutat prezenţa, la această ediţie, a unui număr important de antreprenori tineri, care prefigurează noul val pe planul afacerilor din judeţ. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Mihai Neaţu, a anunţat, cu prilejul evenimentului, intenţia instituţiei de a construi încă un parc industrial în regiune, de câteva sute de hectare.

Schimbări importante în top: „Sunt foarte mulţi tineri prezenţi, în care vedem viitorul acestui judeţ”

„Primele locuri se schimbă masiv la nivelul judeţului Dolj şi, aşa cum puteţi vedea şi în sală, sunt prezente la această ediţie şi persoane cu mare experienţă, cei care au creat istoria acestei Camere, dar sunt mulţi tineri şi foarte tineri, în care vedem viitorul acestui judeţ”, a declarat directorul CCIDJ, Gabriel Vlăduţ. Acesta a transmis că instituţia pe care o conduce este în discuţii cu o delegaţie de oameni de afaceri din Belgia, prezentă la gala de joi, cu scopul de a construi un dialog între aceştia şi antreprenorii din judeţ.

Printre invitaţii la eveniment s-a numărat şi viceprimarul Craiovei, Rela Filip, care i-a asigurat pe antreprenori, „cei care generaţi bugetul local pe care noi îl cheltuim”, că administraţia drămuieşte şi investeşte cu atenţii banii veniţi de la mediul de afaceri. Viceprimarul a vorbit despre investiţiile în infrastructura rutieră, atât de importante pentru atragerea investitorilor şi dezvoltarea economică a regiunii, şi s-a oprit asupra pasajului Gârleşti: „Ştim că este un proiect care toţi şi-l doresc şi cu puţin noroc, la anul, spre toamnă, se demarează lucrările la acest pasaj”, a declarat Filip. Aceasta a mai precizat că Primăria Municipiului Craiova a accesat proiecte cu fonduri europene în valoare de 681 milioane de euro: „Multe dintre ele în derulare şi prin acestea dorim să vă uşurăm şi dumneavoastră mult activitatea”.

Neaţu: „Sper să putem anunţa oficial încă un parc industrial”

Printre cei care au vorbit la Gala Topul Firmelor s-a aflat şi Mihai Neaţu, vicepreşedintele CJ Dolj, care a anunţat un posibil nou parc industrial în regiune: „Consiliul Judeţean sprijină mediul de afaceri din Dolj, investim la nivel de infrastructură, deoarece cu asta putem ajuta mediul de afaceri, pentru a crea noi premise pentru dezvoltarea dumneavoastră. Săptămâna viitoare avem o întâlnire – sperăm noi, finală – şi sperăm să putem veni să anunţăm oficial că vom mai face încă un parc industrial, de câteva sute de hectare. Cele două parcuri industriale pe care le avem la CJ sunt ocupate în proporţie de aproape 100%”.

Cu ocazia Galei, Alexandru Stănescu, directorul ADR-SV Oltenia, a transmis că, începând din acest an, ADR are Program Operaţional Rregional strict pe zona Olteniei: „Este vorba de încă 2 miliarde euro şi noi sperăm să anunţăm, la sfârşitul mecanismului financiar, că am cheltuit 2,4 miliarde de euro pentru că legea ne permite să facem o supracontractare. Sperăm să aducem cât mai mulţi bani în regiunea Oltenia şi să o ducem pe primele locuri la nivelul ţării”, a spus Stănescu.

1453 de firme din Dolj au fost clasate pe locurile 1-3

Pe locurile 1-10 din Topul Firmelor 2022 s-au clasat 2750 firme din judeţul nostru, dintre care 1453 firme ocupă locurile 1-3. Se vor acorda premii de excelenţă pentru firmele care s-au situat pe unul din primele trei locuri în ultimii 3 ani, distincţii de excelenţă pentru firmele care s-au situat pe unul din primele trei locuri în ultimii 5 ani şi trofee de excelenţă pentru firmele care s-au situat pe unul din primele trei locuri de peste 10 ani.

Printre indicatorii folosiţi la determinarea Topului Firmelor se numără: cifra de afaceri netă, profitul şi rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi a capitalului angajat. Topul este structurat pe şapte domenii de activitate: Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; Industrie, Agricultură, Silvicultură şi Pescuit; Construcţii; Servicii; Comerţ; Turism.