Târgu Jiu: Vernisaje de sculptură dedicate Anului Constantin Brâncuși

De Mariana BUTNARIU
Două expoziții de artă contemporană în februarie
În cadrul manifestărilor culturale dedicate Anului Constantin Brâncuși, publicul este invitat la două vernisaje de sculptură ce vor avea loc la finalul lunii februarie, în spații reprezentative din Târgu Jiu.

  • 27 februarie – Cula de pe malul Jiului, Parcul Central: expoziția artistului Vladen Babcinetchi (Iași), care promovează sculptura contemporană românească.
  • 28 februarie, ora 11:00 – Casa Brăiloiu (zona Vădeni, lângă fostul CPL / Casa Copilului): expoziția artistului Laurențiu Mogoșanu (București).

Aceste evenimente celebrează opera și moștenirea lui Constantin Brâncuși, oferind momente culturale deosebite pentru public și mediul artistic.

