Expoziția „Contemporanii lui Brâncuși”, la Muzeul Olteniei Craiova

Secția Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova găzduiește expoziția temporară „Contemporanii lui Brâncuși”, realizată în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Craiova. Proiectul aduce în prim-plan sculptori formați la Școala de Arte și Meserii din Craiova, activi în aceeași perioadă în care își începea parcursul artistic marele sculptor român.

Expoziția propune o privire asupra contextului cultural și artistic de la cumpăna secolelor XIX–XX, fără a urmări comparații directe, ci evidențiind atmosfera unei generații marcate de rigoare academică și deschidere către modernitate.

Lucrări în bronz și marmură semnate de artiști ai epocii

Vizitatorii pot descoperi sculpturi în bronz și o lucrare în marmură semnate de Anghel Chiciu, Eracle Hagiescu, Constantin Bălăcescu și George Cireșescu – artiști care au contribuit la definirea peisajului artistic românesc al vremii.

Lucrările impresionează prin soliditatea volumelor, finețea modelajului și atenția pentru expresivitatea detaliului, recompunând un moment de efervescență culturală în care tradiția și căutările novatoare coexistau fertil.

O generație redescoperită

„Contemporanii lui Brâncuși” invită publicul să redescopere o generație adesea eclipsată de personalitatea sculptorului român, dar esențială pentru înțelegerea mediului artistic în care acesta s-a format.

Expoziția temporară poate fi vizitată la Muzeul Olteniei Craiova până la sfârșitul lunii aprilie, oferind iubitorilor de artă o perspectivă diferită asupra începuturilor modernității în sculptura românească.

