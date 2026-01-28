(VIDEO) Programul Inspire Mercur din 30 ianuarie – 05 februarie

Whistle / Whistle – Sunetul morții Avanpremiera

Regia: Corin Hardy

Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White

Gen Film: Horror

Durată: 97 min

Rating: N 15

Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.

Joi 20:35

Băieți de oraș: Golden Boyz Avanpremiera

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Duminica pana Joi 18:50

Islands/Insula

Regia: Jan Ole Gerster

Cu: Stacy Martin, Jack Farthing, Sam Riley, Agnes Lindström Bolmgren

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 123 min

Rating: AP 12

Tom este antrenor de tenis la un hotel de lux şi îşi împarte timpul între antrenamente, seri îmbibate în alcool şi aventuri de-o noapte. Bărbatul leagă o prietenie cu nou-veniţii Anne, soţul ei, Dave, şi fiul lor, Anton. Tom este convins că a mai întâlnit-o pe Anne undeva, iar tensiunea sexuală dintre cei doi este tot mai palpabilă. Când într-o noapte Dave dispare fără urmă, poliţia începe să suspecteze că Tom ar putea fi cauza…

Vineri pana Joi 20:10

Melania

Regia: Brett Ratner

Cu: Melania Trump

Gen Film: Documentar

Durată: 107 min

Rating: AG

O cronică intimă oferă o privire rară asupra vieții Melaniei Trump, explorând rolul ei de Primă Doamnă și relația ei cu fostul președinte.

Vineri pana Joi 18:00

Shelter Protectorul

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.

Vineri pana Miercuri 18:25; 20:35

Joi 18:25

Send Help/Ajutor! 3D

Regia: Sam Raimi

Cu: Dylan O’Brien, Rachel McAdams

Gen Film: Horror

Durată: 113 min

Rating: IM 18

Doi colegi rămân blocați pe o insulă pustie, singurii supraviețuitori ai unui accident aviatic. Pe insulă, ei trebuie să depășească neînțelegeri din trecut și să colaboreze pentru a supraviețui. În cele din urmă, doar voința și inteligența îi vor scăpa cu viață.

Vineri pana Joi 15:30; 20:45

Catane

Regia: Ioana Mischie

Cu: Costel Cașcaval, Iulia Lumânare, Cristian Bota, Mihai Mălaimare

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic

Durată: 96 min

Rating: AG

În satul Catane izbucnește panica atunci când localnicii află că vor fi investigați deoarece fiecare gospodărie a declarat că are persoane cu dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat, în frunte cu primarul și cu asistenta dispensarului comunal. O echipă de inspectori ai Comisiei Persoanelor cu Handicap este delegată să afle adevărul, dar după multiple interogatorii și vizite-surpriză, se declară convinși de autenticitatea lor. O răsturnare de situație finală însă tinde să restabilească adevărul.

Vineri pana Joi 15:40; 20:20

Charlie the Wonderdog/Charlie, câinele minune

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Vineri pana Joi 11:45

Return to Silent Hill/Silent Hill: Întoarcerea în iad

Regia: Christophe Gans

Cu: Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Robert Nairne, Evie Templeton

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Romantic, Dragoste

Durată: 106 min

Rating: N 15

Când James primește o scrisoare misterioasă de la iubita lui pierdută, Mary, este atras spre Silent Hill – un oraș cândva familiar, acum înghițit de întuneric. Pe măsură ce o caută, James se confruntă cu creaturi monstruoase și descoperă un adevăr înfiorător care îi va testa limitele sănătății sale mintale.

Vineri, Sambata 18:45; 21:00

Duminica pana Joi 21:00

Marty Supreme/Marty Suprem

Regia: Josh Safdie

Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 150 min

Rating: N 15

Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.

Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.

Vineri pana Joi 17:50

Micuța Amélie

Regia: Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade

Cu: Loïse Charpentier, Victoria Grobois, Yumi Fujimori, Cathy Cerda, Marc Arnaud

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 75 min

Rating: AG

Micuța Amélie descoperă lumea cu uimirea și curiozitatea vârstei fragede, având-o alături pe prietena ei, Nishio-san. Însă odată cu cea de-a treia aniversare, un eveniment neașteptat îi tulbură universul fragil și marchează trecerea de la miracolul copilăriei la primele umbre ale vieții. O încântare pentru spectatori de toate vârstele.

Dublat: Vineri pana Joi 11:20; 14:00

Hamnet

Regia: Chloé Zhao

Cu: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn

Gen Film: Biografic, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Povestea lui Agnes, soția lui William Shakespeare, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, Hamnet. O poveste umană și cutremurătoare care a stat la baza creației celei mai faimoase piese a lui Shakespeare, Hamlet.

Vineri pana Joi 17:40

Sentimental Value/Valoare

Regia: Joachim Trier

Cu: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 112 min

Rating: AP 12

Surorile Nora și Agnes se reunesc după mulți ani cu tatăl lor Gustav, un regizor cândva renumit, care îi oferă Norei un rol în cel mai nou film al său, însă ea îl refuză. Așa ajunge Gustav la Rachel Kemp, o actriță celebră de la Hollywood, pe care o aduce în mijlocul acestei întruniri personale și emoționante.

Vineri pana Joi 15:50

North: An Epic Journey of Friendship/Spre nord

Regia: Bente Lohne

Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer

Gen Film: Animatie

Durată: 85 min

Rating: AG

Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.

Dublat: Vineri pana Joi 11:35; 13:30

Bernard: Mission Mars/Bernard: Misiune pe Marte Avanpremiera

Regia: Chao Wang

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Familie, SF

Durată: 96 min

Rating: AG

Pentru a-și recâștiga onoarea, cel mai ghinionist agent, ursul Bernard, se furișează în misiunea de pe Marte, dar pătrunde pe neașteptate în lumea misterioasă a planetei Marte și se împrietenește cu monstrul marțian pe care plănuia să-l captureze. Între misiune și prietenie, ursul se va confrunta cu o alegere pentru care nu era pregătit.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Dragoste la țară

Regia: Gabriel Radu

Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.

Vineri pana Joi 13:50

The Housemaid/Menajera

Regia: Paul Feig

Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson

Gen Film: Thriller

Durată: 131 min

Rating: N 15

The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.

Vineri pana Joi 15:20

Avatar: Fire and Ash/Avatar: Foc și cenușă 3D

Regia: James Cameron

Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 197 min

Rating: AP 12

Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.

Vineri pana Joi 15:000

Zootopia 2/Zootropolis 2 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri pana Joi 12:40; 13:10

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.