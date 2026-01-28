(VIDEO) Programul Inspire Mercur din 30 ianuarie – 05 februarie

Whistle / Whistle – Sunetul morții Avanpremiera
Regia: Corin Hardy
Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White
Gen Film: Horror
Durată: 97 min
Rating: N 15
Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.
Joi 20:35
Băieți de oraș: Golden Boyz Avanpremiera
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
Duminica pana Joi 18:50
Islands/Insula
Regia: Jan Ole Gerster
Cu: Stacy Martin, Jack Farthing, Sam Riley, Agnes Lindström Bolmgren
Gen Film: Crima, Drama, Thriller
Durată: 123 min
Rating: AP 12
Tom este antrenor de tenis la un hotel de lux şi îşi împarte timpul între antrenamente, seri îmbibate în alcool şi aventuri de-o noapte. Bărbatul leagă o prietenie cu nou-veniţii Anne, soţul ei, Dave, şi fiul lor, Anton. Tom este convins că a mai întâlnit-o pe Anne undeva, iar tensiunea sexuală dintre cei doi este tot mai palpabilă. Când într-o noapte Dave dispare fără urmă, poliţia începe să suspecteze că Tom ar putea fi cauza…
Vineri pana Joi 20:10
Melania
Regia: Brett Ratner
Cu: Melania Trump
Gen Film: Documentar
Durată: 107 min
Rating: AG
O cronică intimă oferă o privire rară asupra vieții Melaniei Trump, explorând rolul ei de Primă Doamnă și relația ei cu fostul președinte.
Vineri pana Joi 18:00
Shelter Protectorul
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 107 min
Rating: N 15
Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.
Vineri pana Miercuri 18:25; 20:35
Joi 18:25
Send Help/Ajutor! 3D
Regia: Sam Raimi
Cu: Dylan O’Brien, Rachel McAdams
Gen Film: Horror
Durată: 113 min
Rating: IM 18
Doi colegi rămân blocați pe o insulă pustie, singurii supraviețuitori ai unui accident aviatic. Pe insulă, ei trebuie să depășească neînțelegeri din trecut și să colaboreze pentru a supraviețui. În cele din urmă, doar voința și inteligența îi vor scăpa cu viață.
Vineri pana Joi 15:30; 20:45
Catane
Regia: Ioana Mischie
Cu: Costel Cașcaval, Iulia Lumânare, Cristian Bota, Mihai Mălaimare
Gen Film: Comedie, Drama, Romantic
Durată: 96 min
Rating: AG
În satul Catane izbucnește panica atunci când localnicii află că vor fi investigați deoarece fiecare gospodărie a declarat că are persoane cu dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat, în frunte cu primarul și cu asistenta dispensarului comunal. O echipă de inspectori ai Comisiei Persoanelor cu Handicap este delegată să afle adevărul, dar după multiple interogatorii și vizite-surpriză, se declară convinși de autenticitatea lor. O răsturnare de situație finală însă tinde să restabilească adevărul.
Vineri pana Joi 15:40; 20:20
Charlie the Wonderdog/Charlie, câinele minune
Regia: Shea Wageman
Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo
Gen Film: Animatie, Familie, Comedie
Durată: 95 min
Rating: AG
Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.
Dublat: Vineri pana Joi 11:45
Return to Silent Hill/Silent Hill: Întoarcerea în iad
Regia: Christophe Gans
Cu: Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Robert Nairne, Evie Templeton
Gen Film: Drama, Horror, Mister, Romantic, Dragoste
Durată: 106 min
Rating: N 15
Când James primește o scrisoare misterioasă de la iubita lui pierdută, Mary, este atras spre Silent Hill – un oraș cândva familiar, acum înghițit de întuneric. Pe măsură ce o caută, James se confruntă cu creaturi monstruoase și descoperă un adevăr înfiorător care îi va testa limitele sănătății sale mintale.
Vineri, Sambata 18:45; 21:00
Duminica pana Joi 21:00
Marty Supreme/Marty Suprem
Regia: Josh Safdie
Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow
Gen Film: Drama, Sport
Durată: 150 min
Rating: N 15
Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.
Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.
Vineri pana Joi 17:50
Micuța Amélie
Regia: Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade
Cu: Loïse Charpentier, Victoria Grobois, Yumi Fujimori, Cathy Cerda, Marc Arnaud
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 75 min
Rating: AG
Micuța Amélie descoperă lumea cu uimirea și curiozitatea vârstei fragede, având-o alături pe prietena ei, Nishio-san. Însă odată cu cea de-a treia aniversare, un eveniment neașteptat îi tulbură universul fragil și marchează trecerea de la miracolul copilăriei la primele umbre ale vieții. O încântare pentru spectatori de toate vârstele.
Dublat: Vineri pana Joi 11:20; 14:00
Hamnet
Regia: Chloé Zhao
Cu: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn
Gen Film: Biografic, Drama
Durată: 125 min
Rating: AP 12
Povestea lui Agnes, soția lui William Shakespeare, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, Hamnet. O poveste umană și cutremurătoare care a stat la baza creației celei mai faimoase piese a lui Shakespeare, Hamlet.
Vineri pana Joi 17:40
Sentimental Value/Valoare
Regia: Joachim Trier
Cu: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 112 min
Rating: AP 12
Surorile Nora și Agnes se reunesc după mulți ani cu tatăl lor Gustav, un regizor cândva renumit, care îi oferă Norei un rol în cel mai nou film al său, însă ea îl refuză. Așa ajunge Gustav la Rachel Kemp, o actriță celebră de la Hollywood, pe care o aduce în mijlocul acestei întruniri personale și emoționante.
Vineri pana Joi 15:50
North: An Epic Journey of Friendship/Spre nord
Regia: Bente Lohne
Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer
Gen Film: Animatie
Durată: 85 min
Rating: AG
Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.
Dublat: Vineri pana Joi 11:35; 13:30
Bernard: Mission Mars/Bernard: Misiune pe Marte Avanpremiera
Regia: Chao Wang
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Familie, SF
Durată: 96 min
Rating: AG
Pentru a-și recâștiga onoarea, cel mai ghinionist agent, ursul Bernard, se furișează în misiunea de pe Marte, dar pătrunde pe neașteptate în lumea misterioasă a planetei Marte și se împrietenește cu monstrul marțian pe care plănuia să-l captureze. Între misiune și prietenie, ursul se va confrunta cu o alegere pentru care nu era pregătit.
Dublat: Vineri pana Joi 12:00
Dragoste la țară
Regia: Gabriel Radu
Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.
Vineri pana Joi 13:50
The Housemaid/Menajera
Regia: Paul Feig
Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson
Gen Film: Thriller
Durată: 131 min
Rating: N 15
The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.
Vineri pana Joi 15:20
Avatar: Fire and Ash/Avatar: Foc și cenușă 3D
Regia: James Cameron
Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller
Durată: 197 min
Rating: AP 12
Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.
Vineri pana Joi 15:000
Zootopia 2/Zootropolis 2 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Joi 12:40; 13:10
