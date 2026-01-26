Ștefan Bănică, concert extraordinar de Ziua Femeii la Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea se pregătește pentru o seară specială, plină de emoție și muzică de calitate. De Ziua Internațională a Femeii, pe 8 Martie, îndrăgitul artist Ștefan Bănică va susține un concert extraordinar la Sala Sporturilor „Traian”, dedicat în mod special doamnelor și domnișoarelor.

Evenimentul promite o atmosferă vibrantă, în care romantismul, energia și bucuria de a trăi se vor îmbina într-un spectacol memorabil, perfect pentru a celebra feminitatea și începutul primăverii.

O seară de neuitat alături de unul dintre cei mai apreciați artiști români

Cu o carieră impresionantă, întinsă pe mai multe decenii, Ștefan Bănică a reușit să cucerească generații întregi prin muzica sa, spectacolele live pline de dinamism și legătura specială cu publicul. Concertul de la Râmnicu Vâlcea va aduce pe scenă cele mai cunoscute hituri din repertoriul artistului, dar și momente speciale pregătite exclusiv pentru această ocazie.

Publicul este invitat să trăiască o experiență muzicală intensă, într-un spectacol care îmbină pasiunea, emoția și profesionalismul unui artist emblematic al scenei românești.

Cadoul perfect de 8 Martie

Concertul se adresează tuturor celor care își doresc să ofere un cadou memorabil de Ziua Femeii sau să se bucure de o seară magică alături de cei dragi. Muzica lui Ștefan Bănică creează cadrul ideal pentru celebrarea dragostei, a bucuriei și a momentelor speciale petrecute împreună.

Informații utile pentru participanți

Accesul publicului în sală se va face începând cu ora 17:00, iar concertul va începe la ora 18:00.

Copiii cu vârsta de până la 7 ani au acces gratuit, fără loc, în brațele adultului, iar copiii peste 7 ani au nevoie de bilet.

Persoanele cu handicap beneficiază de gratuitate, pe baza certificatului de handicap valabil.

Biletele sunt disponibile online pe platforma www.iabilet.ro.

