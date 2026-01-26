(VIDEO) Mehedinți: Bărbat din Dumbrava, arestat preventiv după ce a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 51 de ani, din comuna Dumbrava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, au efectuat cercetări într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție.

Din verificările efectuate a reieșit că, la data de 22 decembrie 2025, Judecătoria Strehaia a emis împotriva bărbatului un ordin de protecție, prin care acesta avea obligația de a părăsi temporar locuința comună din localitatea Dumbrava și de a păstra o distanță minimă de 50 de metri față de victimă, o femeie de 49 de ani.

Pe 24 ianuarie, femeia a sesizat polițiștii cu privire la faptul că bărbatul ar fi încălcat măsurile impuse prin ordinul de protecție.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ieri, acesta a fost prezentat Judecătoriei Strehaia, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

