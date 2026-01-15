Craiova: „Eminescu și armenii”, la „Aman“

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” alături de Uniunea Armenilor din România, Sucursala Craiova, organizează sâmbătă evenimentul „Eminescu și armenii”.

Cu acest prilej va avea loc lansarea volumului „Ritualul ca estetică narativă în filmul lui Parajanov”, semnat de Armine Vosganian, cartea urmând să fie prezentată de Adriana Ciocănea.

Nicolae Marinescu va susține o intervenție dedicată operei eminesciene. Armine Vosganian va oferi un recital de poezie eminesciană în variantă bilingvă. Momentul artistic va fi completat de acompaniamentul muzical al violoncelistului Mircea Suchici.

Întâlnirea va avea loc începând cu ora 12:00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Județene Aman.

