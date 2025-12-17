Expoziție de artă vizuală la Filarmonica Oltenia

În suita evenimentului 121 ani de la înfiinţarea Societăţii Filarmonice din Craiova, sub auspiciile Primăriei Craiova și Consiliului Local, ale Filialei Dolj a Uniunii Artiştilor Plastici din România, în parteneriat cu Filarmonica „Oltenia”, Asociaţia Seniori Art Craiova prezintă: Expoziţie de artă vizuală.
Expoziția poate fi vizionată în perioada 17.12.2025 – 11.01.2026.
Curatori:
- Emilian Popescu, Dr. în Arte Vizuale / U.A.P. Filiala Craiova,
- Daniel Guţă / U.A.P. Filiala Craiova.
Expozanţi:
- Alis Daniela Guţă (Alicante/Spania)
- Cleopatra Marinescu (Craiova)
- Cristina Petria (U.A.P. Craiova)
- Dan Avram (Craiova)
- Dana Curcă (Craiova)
- Daniel Guţă (U.A.P. Craiova)
- Dragoş Brădiceanu (Craiova)
- Emilia Burlan (U.A.P. Craiova)
- Emilian Popescu (U.A.P. Craiova)
- Eugen Dumitru (U.A.P. Craiova)
- Erin Teodorescu (Craiova)
- Florin Măceşanu (Craiova)
- Georgeta Vasiliev (Constanţa, U.A.P. Bucureşti)
- Gheorghe Leteanu (Vaslui, U.A.P. Iaşi)
- Ilinca Butucea (Craiova)
- Marian Rada (Craiova)
- Mădălina Ruican (Craiova)
- Mihai Ghizdavu (Craiova)
- Monica Goşoiu (U.A.P. Constanţa)
- Puşa Bărbulescu (Craiova)
- Rodica Jianu (U.A.P. Craiova)
- Viorel Pîrligras (Craiova).
Vernisaj: miercuri 17 decembrie 2025, ora 14, în Foaierul Filarmonicii „Oltenia” din str. Unirii 16, Craiova.
Invitat special: Nicolae Marinescu, Directorul Editurii „Aius” Craiova.
Citește și: Contract semnat: Râmnicu Vâlcea va avea un pod pietonal-ciclist și promenade moderne pe malurile râului Olănești