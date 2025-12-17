Expoziție de artă vizuală la Filarmonica Oltenia

În suita evenimentului 121 ani de la înfiinţarea Societăţii Filarmonice din Craiova, sub auspiciile Primăriei Craiova și Consiliului Local, ale Filialei Dolj a Uniunii Artiştilor Plastici din România, în parteneriat cu Filarmonica „Oltenia”, Asociaţia Seniori Art Craiova prezintă: Expoziţie de artă vizuală.

Expoziția poate fi vizionată în perioada 17.12.2025 – 11.01.2026.

Curatori:

Emilian Popescu, Dr. în Arte Vizuale / U.A.P. Filiala Craiova,

Daniel Guţă / U.A.P. Filiala Craiova.

Expozanţi:

Alis Daniela Guţă (Alicante/Spania)

Cleopatra Marinescu (Craiova)

Cristina Petria (U.A.P. Craiova)

Dan Avram (Craiova)

Dana Curcă (Craiova)

Daniel Guţă (U.A.P. Craiova)

Dragoş Brădiceanu (Craiova)

Emilia Burlan (U.A.P. Craiova)

Emilian Popescu (U.A.P. Craiova)

Eugen Dumitru (U.A.P. Craiova)

Erin Teodorescu (Craiova)

Florin Măceşanu (Craiova)

Georgeta Vasiliev (Constanţa, U.A.P. Bucureşti)

Gheorghe Leteanu (Vaslui, U.A.P. Iaşi)

Ilinca Butucea (Craiova)

Marian Rada (Craiova)

Mădălina Ruican (Craiova)

Mihai Ghizdavu (Craiova)

Monica Goşoiu (U.A.P. Constanţa)

Puşa Bărbulescu (Craiova)

Rodica Jianu (U.A.P. Craiova)

Viorel Pîrligras (Craiova).

Vernisaj: miercuri 17 decembrie 2025, ora 14, în Foaierul Filarmonicii „Oltenia” din str. Unirii 16, Craiova.

Invitat special: Nicolae Marinescu, Directorul Editurii „Aius” Craiova.

Citește și: Contract semnat: Râmnicu Vâlcea va avea un pod pietonal-ciclist și promenade moderne pe malurile râului Olănești