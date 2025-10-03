Craiova: Spectacole pentru copii în primul weekend din octombrie

5.6 C
De Mariana BUTNARIU

Teatrul Colibri Craiova invită micii spectatori și părinții lor să participe la două reprezentații speciale în primul weekend din luna octombrie.

„Elefănțelul curios“ – sâmbătă, 4 octombrie, ora 18:00

Inspirat din povestea lui Rudyard Kipling, spectacolul prezintă aventurile unui elefănțel curios într-un cadru exotic, plin de umor și lecții de viață.

  • Scenariul și regia: Geo Balint
  • Scenografia: Tünde Tomos
  • Muzica și versurile: Marin Fagu
  • Distribuție: Oana Stancu, Geo Dinescu, Robert Iovan, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Alla Cebotari, Marin Fagu, Ionica Dobrescu, Cosmin Dolea
  • Vârsta recomandată: 3+

„Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor“ – duminică, 5 octombrie, ora 11:00

O adaptare veselă a poveștilor populare rusești, cu personaje jucăușe și un spectacol plin de ritm, culori și armonii.

  • Scenariul și regia: Alla Cebotari
  • Scenografia: Iulia Goanță
  • Muzica: Alin Macovei-Moraru
  • Distribuție: Alla Cebotari, Emanuel Popescu, Daniel Mirea
  • Vârsta recomandată: 3+

