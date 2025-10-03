Craiova: Spectacole pentru copii în primul weekend din octombrie

Teatrul Colibri Craiova invită micii spectatori și părinții lor să participe la două reprezentații speciale în primul weekend din luna octombrie.
„Elefănțelul curios“ – sâmbătă, 4 octombrie, ora 18:00
Inspirat din povestea lui Rudyard Kipling, spectacolul prezintă aventurile unui elefănțel curios într-un cadru exotic, plin de umor și lecții de viață.
- Scenariul și regia: Geo Balint
- Scenografia: Tünde Tomos
- Muzica și versurile: Marin Fagu
- Distribuție: Oana Stancu, Geo Dinescu, Robert Iovan, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Alla Cebotari, Marin Fagu, Ionica Dobrescu, Cosmin Dolea
- Vârsta recomandată: 3+
„Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor“ – duminică, 5 octombrie, ora 11:00
O adaptare veselă a poveștilor populare rusești, cu personaje jucăușe și un spectacol plin de ritm, culori și armonii.
- Scenariul și regia: Alla Cebotari
- Scenografia: Iulia Goanță
- Muzica: Alin Macovei-Moraru
- Distribuție: Alla Cebotari, Emanuel Popescu, Daniel Mirea
- Vârsta recomandată: 3+