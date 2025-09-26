Începe o nouă serie de ateliere la Teatrul Colibri Craiova!

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova – Secția Teatru organizează o nouă serie de ateliere de creație în perioada 13 octombrie – 7 decembrie 2025. Preţul / atelier (întreaga perioadă) este 170 lei. Persoanele care se înscriu la 3 ateliere achită doar 2, unul fiind gratuit. Cei care optează pentru 4 ateliere, plătesc 3 dintre ele, iar persoanele care aleg 5 ateliere, achită 4.

Înscrieri se fac în intervalul 1 – 3 octombrie 2025, doar prin formular on-line, link-urile pentru fiecare atelier în parte fiind disponibile din 1 octombrie, de la ora 09:00, până în data de 3 octombrie – ora 12:00, pe paginile de facebook: AteliereleFabriciidePovestiElectroColibri/ și TeatrulColibri.

Pentru completarea formularului on-line, persoanele interesate vor accesa link-ul dorit, vor scrie datele necesare şi vor apăsa pe butonul de trimitere, astfel se va înregistra înscrierea.

Perioada obligatorie de achitare a taxei pentru ateliere este 01 – 03 octombrie 2025.

Plata taxei se va efectua la sediul Teatrului Colibri, în perioada 01 – 03 octombrie, între orele 09:00 – 16:00; prin ordin de plată sau prin transfer bancar în contul RO58TREZ29121G335000XXXX, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, CUI 5001805, cu confirmare pe e-mail-ul [email protected] .

Neachitarea taxei în perioada menționată duce la pierderea locului ocupat prin formularul on-line. Dacă după 03 octombrie vor exista locuri eliberate ca urmare a neachitării taxei, retragerii sau dublei înscrieri, acestea vor fi anunțate public și vor putea fi ocupate în perioada 07 – 10 octombrie 2025, plata pentru acestea fiind efectuată la sediul teatrului.

ZIUA COORDONATOR NUME ATELIER GRUPE DE VÂRSTE NR. PARTICIPANȚI ORA LUNI Ionica Dobrescu Micul crea(c)tor 7 – 12 ani 10 17:00 Adriana Teodorescu Lumea întreagă e o scenă Minim 8 ani 10 17:00 MARȚI Andreea Ionescu Păpuși mari pentru cei mici Minim 5 ani 10 16:30 Laura Pumnea Învățăm să ne jucăm 2 – 4 ani 12 17:00 Andreea Ionescu Prima mea marionetă Minim 5 ani 10 17:30 MIERCURI Robert Iovan Improvizăm și ne distrăm 5 – 8 ani 10 17:00 Alis Ianoș Primul pas pe scenă 5 – 7 ani 10 17:00 Oana Stancu Daniel Mirea Teatrul de la A la Z Minim 12 ani 10 18:00 JOI Geo Dinescu Joc, magie și păpușărie 3 – 6 ani 15 17:00 Oana Stancu Jocul de-a joaca Minim 9 ani 10 18:00 VINERI Laura Pumnea Reporter special Minim 8 ani 20 16:30 Marin Fagu În fața și în spatele camerei Minim 9 ani 10 14:00 SÂMBĂTĂ Marin Fagu Teatru de umbre Minim 8 ani 10 15:00 Geo Dinescu În spatele cortinei Minim 7 ani 10 16:00

Atelierele se vor desfășura astfel:

Luni, ora 17:00 – LUMEA ÎNTREAGĂ E O SCENĂ (coord. Adriana Teodorescu), vârsta minimă 8 ani, atelier în cadrul căruia vom descoperi împreună bucuria și plăcerea jocului în definirea propriilor personalități în diferite contexte. Număr participanți: 10

Luni, ora 17:00 – MICUL CREA(C)TOR (coord. Ionica Dobrescu), atelier pentru copii cu vârsta între 7 și 12 ani, în cadrul căruia își vor descoperi aptitudinile native artistice, abilitatea de a crea și creiona personaje, de a construi povești, apelând la imaginație, cu ajutorul obiectelor și păpușilor din teatru. Număr participanți: 10

Marți, ora 16:30 – PĂPUȘI MARI PENTRU CEI MICI (coord. Andreea Ionescu), vârsta minimă de participare 5 ani, atelier care dezvăluie cum construim păpuși inedite, din materiale pe care le avem la îndemână, cu ajutorul cărora ne vom pune imaginația la „lucru“ și vom spune povești frumoase. Număr participanți: 10

Marți, ora 17:00 – ÎNVĂȚĂM SĂ NE JUCĂM (coord. Laura Pumnea), atelier pentru copii cu vârsta între 2 – 4 ani, în care cei mici se vor bucura de jocuri educative, vesele și creative. Număr participanți: 12

Marți, ora 17:30 – PRIMA MEA MARIONETĂ (coord. Andreea Ionescu), atelier dedicat si celor mici si celor mari, vârsta minimă de participare fiind 5 ani, în care descoperim cum ne putem construi de la zero o marionetă, din diverse materiale, și cum îi dăm „viață“. Număr participanți: 10

Miercuri, ora 17:00 – IMPROVIZĂM ȘI NE DISTRĂM (coord. Robert Iovan), atelierpentru copii cu vârste între 5 – 8 ani, ce își propune să îi aducă într-o întâlnire distractivă, care să îi destindă și să îi învețe tainele și beneficiile improvizației la nivelul lor de percepție. Număr participanţi: 10

Miercuri, ora 17:00 – PRIMUL PAS PE SCENĂ (coord. Alis Ianoș), pentru categoria de vârstă 5 – 7 ani, atelier în cadrul căruia copiii descoperă variate tehnici teatrale şi îşi pun în valoare abilităţile artistice, care, la finalul cursurilor, vor fi prezentate într-un spectacol pe scena Teatrului Colibri. Număr participanți: 10

Miercuri, ora 18:00 – TEATRUL DE LA A LA Z (coord. Oana Stancu & Daniel Mirea), vârsta minimă 12 ani, ani, atelier în cadrul căruia copiii vor descoperi, pas cu pas, tainele teatrului. Cei doi coordonatori îi vor ajuta să se cunoască mai bine, iar împreună să formeze o echipă frumoasă și puternică. Număr participanți: 10

Joi, ora 17:00 – JOC, MAGIE ȘI PĂPUȘĂRIE (coord. Geo Dinescu), pentru copiii cu vârsta între 3 – 6 ani, atelier ce urmăreşte dezvoltarea personalităţii copilului de vârstă mică prin jocuri teatrale și elemente specifice teatrului de păpuși. Număr participanţi: 15

Joi, ora 18:00 – JOCUL DE-A JOACA (coord. Oana Stancu), pentru copii de minim 9 ani, atelier de improvizație, în care copiii descoperă tainele teatrului. Număr participanţi: 10

Vineri, ora 16:30 – REPORTER SPECIAL (coord. Laura Pumnea), vârsta minimă de participare 8 ani, atelier care pune în valoare curiozitatea și creativitatea, libertatea de exprimare și originalitatea, materializate în articole, interviuri, reportaje publicate în Gazeta de teatru. Număr participanți: 20

Sâmbătă, ora 14:00 – ÎN FAȚA ȘI ÎN SPATELE CAMEREI (coord. Marin Fagu),vârsta minimă acceptată9 ani. Vrei să afli cum trebuie să te comporți în fața camerei sau cum să manevrezi o cameră video?! Te visezi actor, regizor sau operator de film? Totul începe aici! Atât în fața cât și în spatele camerei!

Număr participanţi: 10

Sâmbătă, ora 15:00 – TEATRU DE UMBRE (coord. Marin Fagu), pentru copii și adolescenți, vârsta minimă acceptată 8 ani, un atelier în care se bucură să deslușească tainele construcției și mânuirii figurinelor specifice teatrului de umbre. Număr participanţi: 10

Sâmbătă, ora 16:00 – ÎN SPATELE CORTINEI (coord. Geo Dinescu), atelierpentru copii de minim 7 ani, prin intermediul căruia participanții descoperă tainele teatrului: de la vorbire (dicție) și mișcare scenică, la gestionarea emoțiilor în public și la transpunerea acestora într-un text dramatic. Număr participanți: 10

Atelierele se vor reuni pe scena Teatrului Colibri duminică, 07 decembrie 2025.

Mai multe informații se pot obține la tel.: 0251.416.323 sau pe adresa de e-mail: [email protected].