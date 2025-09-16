Lansare de carte la Biblioteca Aman: „Părintele Mihalache Tudorică. Amintiri, lecturi, reflecții”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează joi, 18 septembrie, lansarea volumului „Părintele Mihalache Tudorică. Amintiri, lecturi, reflecții”, semnat de Mircea L. Nincu.

Evenimentul se va desfășura începând cu ora 17:00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a bibliotecii. Printre invitații speciali se numără Ioan Ioanicescu, Ion Drăgușin, Mihaela Albu, Mircea Pospai și Gabriela Păsărin, iar publicul va avea parte și de un moment artistic susținut de Anghel Rababoc.

Despre părintele Mihalache Tudorică

Mihalache Tudorică (1950–2024) a fost preot, poet și prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Fost profesor la Seminarul Teologic din Craiova, a ales să renunțe la catedră pentru a se dedica slujirii și scrisului.

De-a lungul timpului, a primit numeroase premii și distincții, inclusiv titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei și al orașului Filiași. A câștigat de două ori Marele Premiu pentru Literatură al Uniunii Scriitorilor, pentru volumele „Melancolia Îngerului” și „Ultimul Orb”.

Printre cărțile sale se numără: Să vă plâng un cântec sau să vă cânt un plâns (2018), Nastrafia (2016), Ultimii Psalmi (2016), Pâcla (2009), Ochiul din ape (2009), Adânc pe adânc (2006), Mireasa desculță (1998, 2003), Moartea îngerului (1997), Catedrala lacrimilor (1996) și Zboruri lirice (1986).

Poetul despre rolul creației sale

„Poezia a fost tot un fel de slujire a omului, a fost în permanenţă legată de preoţie şi niciodată nu au intrat în conflict. (…) Acesta este şi rolul poeziei mele astăzi, de a trage un semnal de alarmă”, spunea părintele Mihalache Tudorică.

