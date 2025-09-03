Expoziția ROYAL, dedicată Reginei Maria, ajunge la Craiova

În perioada 5 septembrie – 3 octombrie, Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova va fi gazda expoziției de artă ROYAL ce include 150 de lucrări inspirate din viața și activitatea Reginei Maria, realizate de 10 artiști români.

Vernisajul va avea loc vineri, 5 septembrie, la ora 18.00. Vor fi prezenți o parte dintre artiștii expozanți, alături de reprezentanți ai instituțiilor locale, iar în deschiderea evenimentului va lua cuvântul scriitoarea Alina Pavelescu, arhivist și istoric, director adjunct al Arhivelor Naționale.

„Dat fiind faptul că în 2025 celebrăm 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, am vrut să îi aducem un omagiu prin această expoziție complexă care recreează, la scară naturală, în mod fidel sau în variantă reinterpretată, o parte din vestimentația și bijuteriile sale, precum și decorațiunile de care s-a înconjurat. Acest concept expozițional unic este rezultatul a peste șase luni de cercetare, documentare și execuție a pieselor expuse, dar și a colaborării extraordinare existente între artiștii expozanți”, spune Mioara Iofciulescu, Președinte Fondator al Academiei de Artă Handmade București și curatoarea expoziției.

Expoziția este organizată de Academia de Artă Handmade București, instituție recunoscută la nivel național și internațional pentru numeroasele activități din domeniul artistic pe care le-a implementat deja, având sprijinul Consiliului Județean Dolj și al Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”. După succesul extraordinar de care s-a bucurat ca urmare a premierei din luna iulie, de la Muzeul Național al Literaturii Române din București, mii de turiști au putut să admire expoziția în cursul lunii august, la Castelul Balcic din Bulgaria, Craiova fiind următoarea destinație a turneului național și internațional propus de organizatori.

ROYAL este un concept expozițional unic, dezvoltat în jurul colecției vestimentare „Regina Maria”, semnată de designerul Mioara Iofciulescu, originară din Craiova, care include o suită de rochii și costume tradiționale ce evocă spiritul regal, distincția și noblețea reginei, atașamentul acesteia față de poporul român și puternicul simț al responsabilității și al datoriei cu care a reprezentat interesele României la cel mai înalt nivel. Având ca inspirație grădinile Castelului Balcic, artista a mai creat o colecție de flori modelate manual din pastă de porțelan, dar și prima sa colecție de artă grafică, sub îndrumarea academicianului Mircia Dumitrescu.

La Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova vor mai fi expuse colecții de bijuterii spectaculoase, realizate manual de Adriana Câmpean (Sibiu), Victoria Semen (Ploiești), Magda Stan (Târgoviște) și Iuliana Șoaită (Buzău), precum și una dintre coroanele Reginei Maria, reconstituită în format digital de Radu Iofciulescu.

Cadrul expozițional va fi întregit de aranjamente florale și decorațiuni fabuloase, realizate de Feudalia Peter (Baia Mare) și Lăcrămioara Anton (Târgu Neamț), precum și de colecții de pictură semnate de Iulia Săsărman (București) și Valentina Butoi (Craiova).

„Sunt o partizană a elitismului și vă felicit pentru acest proiect. Toate piesele expuse au un plus de rafinament, de frumusețe și de dorință de a le imita. Arta handmade pe care o promovați a fost practicată și susținută de Regina Maria, iar nivelul înalt al expoziției ROYAL vă apropie de această lume regală”, a declarat academician Georgeta Filitti, istoric și cercetător, membru de onoare al Academiei Române.

Pe parcursul expoziției va rula și filmul documentar realizat de producătoarea Lucia Hossu Longin, dedicat implicării Reginei Maria în procesul de recunoaștere a României Mari de către marile puteri ale lumii. De asemenea, vor putea fi consultate trei volume din „Însemnările Reginei Maria”, ediții coordonate de academician Georgeta Filitti.

Evenimentul este organizat cu sprijinul TCE Group Instal, Atlantis România, Puratos România, General Meel Electric, Aqua Carpatica și Cramele Basilescu, și este susținut de Organizația Femeilor Antreprenor (OFA). Partenerii media ai manifestării expoziționale sunt Gazeta de Sud, Radio Sud, Tele7abc, Ziarul News, Business Voice și Club Antreprenor.

Expoziția ROYAL va ajunge în luna octombrie la Palatul Braunstein din Iași, iar in luna ianuarie la castelul Pelișor din Sinaia. Bruxelles, Chișinău și New York se numără printre orașele în care Academia de Artă Handmade București își propune să ducă expoziția ROYAL în cursul acestui an, dar și în 2026.

Academia de Artă Handmade București este o organizație non-profit fondată în 2021, dedicată promovării artiștilor români, artei handmade și tradițiilor românești.

Academia a organizat până în prezent numeroase expoziții de artă în cadrul cărora au fost expuse lucrări deosebite, realizate cu diferite tehnici de lucru manual, tradiționale sau moderne, precum și cinci ediții ale Concursului Național Handmade-Artă cu Suflet.

Președinte de Onoare este academicianul Mircia Dumitrescu, grafician de renume mondial, recunoscut susținător al tehnicilor de lucru manual.