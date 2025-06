Craiova: Dan Ungureanu, specialist în istoria limbii române, vine la „Întâlnirile SpectActor”

Dan Ungureanu, specialist în istoria limbii române, este invitatul lui Nicolae Coande la „Întâlnirile SpectActor”. El va susține conferința „Când și unde apare limba română?”, vineri, 13 iunie, ora 18.00, în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova. Publicul prezent va putea primi autografe pe cea mai recentă carte a sa, „Istoria limbii române”, Editura Cartier, 2024.

Intrarea publicului este liberă.

O asemenea carte n-ar fi fost posibilă pînă recent din mai multe motive

Lingviștii dintre 1950 și 1989, timp de 40 de ani, au fost formați la școala continuității. Patriotismul le-a servit drept metodologie. Internetul a adus online – cel mai mult după 2010, cînd se consolidează Google Books – o cantitate enormă de documente vechi, altfel greu accesibile. Google a permis căutarea de cuvinte și frecvențe, lucru imposibil pînă atunci. Inscripții antice cu elemente de latină vorbită, documente dintre 600 si 900 cu latina tîrzie – toate acestea fuseseră inaccesibile. Atlase dialectale – italian, francez, albanez, bulgar – ne permit ceea ce acum 20 de ani era imposibil.

Cartea face două lucruri: precizează în timp și spațiu cînd și unde apare lexicul limbii române. Româna n-are doar cuvinte din latina clasică, ci și din cea tîrzie – de după anul 500. Nu are doar cuvinte din latina întregului imperiu, ci, multe, din Italia de nord. Haideți să vedeți mica zonă din Italia de nord unde s-a zis, pînă curînd, păr, gură, buze. (Dan Ungureanu)

Despre autor

Dan Ungureanu este lingvist, latinist, specialist în istoria limbii romane. Predă din 2009 la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. A fost bursier la École Normale Supérieure din Paris între 1993-1995 (odată cu Nicușor Dan). Are diploma de studii aprofundate la École Pratique des Hautes Études (Secţia de Ştiinţe antropologice și religioase), Paris, 1995 (filozofie neoplatonică), asistent la secția de Limbi Clasice, Facultatea de Litere a Universității din Timișoara, între 1997-2006. Doctorat în 2006 despre identificarea înrudirii dintre limbi care au în comun lexic sub pragul de coincidență.

Lector de limba română la Universitatea Paris III – Sorbonne Nouvelle între 2003-2005 și Universitatea Carolină, Praga (2013-2019).

Comunicări, articole, cărți:

„Cognitive biases and statistical innumeracy in comparative Afroasiatic linguistics, NACAL”, The North American Conference on Afroasiatic Linguistics Conference, Leida, 2014, „The four layers of the lexical substrate in Romanian” în Loanwords and Substrata, Proceedings of the Colloquium Held in Limoges (5th-7th June, 2018) Innsbruck, 2020, „Româna și dialectele italiene”, Editura Academiei, București, 2016

„Istoria limbii române”, Cartier, 2024. Altele: „Arheologie” (săpături la siturile romane de la Tibiscum și Mehadia, situl neolitic Mescal, Timiș, cetatea dacică Ardeu, Hunedoara)

Citeşte şi: Zeci de mașini abandonate, ridicate de pe străzile din Craiova