Craiova: Lansarea volumului „Lumina se deschide în lumea de camelii” la Aman“

Biblioteca „Aman” găzduiește sâmbătă, 31 mai, lansarea volumului „Lumina se deschide în lumea de camelii” autor Camelia Rgojinaru.

Evenimentul se va desfășura în sala „Acad. Dinu C. Giurescu” începând cu ora 11.00, în prezența invitaților:

Nicoleta Marini,

Leliana Mihaela Rădulescu,

Ileana Ispas,

Amalia Botescu,

Rodica Nicoleta Ion.

„Scrisul a fost mereu o parte din mine, o flacără aprinsă încă din copilărie, de pe vremea când abia descopeream lumea și îi desenam contururile prin cuvinte Prima poezie am scris-o la grădiniță, fără să știu că, de fapt, așezam pe hârtie un fir nevăzut care avea să mă ghideze în viață. Am continuat să scriu, mereu atrasă de mirajul sentimentelor, de acel loc tainic unde iubirea prinde viață, se înalță, arde, se frânge și, într-un final, renaște sub alte forme.

Această carte s-a născut din dorința de a aduce la lumină trăiri autentice, fie ale mele, fie ale celor care și-au împărtășit poveștile cu mine.”

Citește și: (VIDEO) Patru persoane, reținute pentru trafic de droguri de risc