Rock the Symphony la Filarmonica Oltenia

Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Otenia“ prezintă vineri, de la ora 19.00, Rock the Symphony, sub bagheta dirijorului Remus Grama. Solist la violencel va fi Adrian Naidin, invitați special sunt Leyah și John Ionuț Micu la tobe.

Concertul “ROCK THE SYMPHONY” cu hituri rock, pop și muzică de film celebre:

Deep Purple,

ABBA,

Adele,

Guns N’Roses,

Coldplay,

Nirvana,

Jimi Hendrix,

Ramin Djawadi,

Ed Sheeran,

One Republic,

Bruno Mars,

Fredie Mercury,

Michael Jackson.

Remus Grama

Carismaticul Remus Grama, dirijor și creator al proiectului, va prezenta programul într-o manieră atipică, spărgând bariera dintre scenă și public. ADRIAN NAIDIN va captiva audiența cu violoncelul care spune povești într-un mod strălucitor în partiturile clasice, ingenios în jazz, plin de har în folclor. Surpriza serii va fi LEYLAH, Magda Cichirdan, ce va lansa noua sa piesă cu un puternic mesaj de pace, chiar în seara de Dragobete, sărbătoare românească dedicată iubirii și armoniei.

Începând cu anul 2018, Remus Grama este dirijorul permanent al Bohemian Symphonic Orchestra, alături de care a realizat proiecte precum spectacolul Vița-de-Vie „În Corzi” din Festivalul AWAKE (ediția 2018), sau Bohemian Symphony din ediția 2019 a aceluiași festival. De asemenea, este dirijorul permanent al Rock Classic Chamber Orchestra din München – Germania.

Violonist în orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș și membru fondator al Bohemia String Quartet, Remus Grama este cunoscut publicului târgumureșean și din evoluțiile sale ca dirijor în concertele Filarmonicii transilvănene. Este absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca la clasa de vioară a profesorului universitar doctor Valeriu Maior. Vocația dirijorală a devenit evidentă în ultimii ani, remarcându-se în concertele Filarmonicii începând cu anul 2011.

Adrian Naidin

Adrian Naidin a absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță”, la clasa prof. Gabriela Todor (care a avut un rol decisiv în formarea lui ca violoncelist) și Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, secțiile Violoncel și Muzică de cameră. S-a perfecționat ulterior cu cel supranumit „Paganini al violoncelului”, maestrul Mischa Maisky.

A debutat în 1998 ca artist instrumentist la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Între 2000 și 2003, a colaborat cu Teatrul Național București, interpretând muzică pentru spectacole de teatru. Din 2001, este membru al Orchestrei Naționale Radio din București. Adrian Naidin a obținut numeroase premii la concursuri naționale și internaționale de muzică, printre care două premii III la Olimpiada Națională de Muzică (1987 și 1990), premiul II la Concursul Național de Interpretare Muzicală și Premiul II pentru muzică de cameră la Concursul Internațional de la Reichenau, Austria (1997).

Leyah

Magda (Leyah) Cichirdan este artist independent, pianistă, cântăreață și compozitoare. A crescut într-o familie de muzicieni – tatăl, Modest Cichirdan, a fost dirijor – și încă de copil a studiat pianul. Chiar sub bagheta tatălui său, a debutat pe scena Filarmonicii „Oltenia” Craiova, interpretând Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră de Beethoven.

În decembrie 2022, a lansat piesa „Time”, ce face parte din al doilea-lea album al ei, intitulat „Remember who you are”, ce aduce împreună două stiluri muzicale: muzică de film/muzică clasică + muzică pop. Așa s-a creat stilul muzical: cinematic pop. Pe data de 24 februarie 2023, Leyah lansează o piesă nouă, „Peace is the only thing we need”. Atât versurile, cât și muzica îi aparțin. Melodia ridică un semnal de alarmă în ceea ce priveșe copiii afectați de război și vine cu un tulburător mesaj de pace.

Concertul se va ține cu casa închisă.