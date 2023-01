Zoltan Butuc cântă poezia la Naționalul craiovean

De Ziua Culturii Naționale, craiovenii sunt invitați să se delecteze cu muzica și poeziile interpretate de actorul și cântărețul Zoltan Butuc.

Îndrăgostit de poezia românească autentică, Zoli propune un spectacol muzical de intensități și rafinament pe versurile lui:

Mihai Eminescu,

Nichita Stănescu,

Emil Brumaru,

Grigore Vieru,

Vasko Popa,

Dorin Liviu Zaharia,

Sanda Nicucie,

Maria Firoiu.



Evenimentul face parte din programul Teatrului POESIS și va avea loc duminică, 15 ianuarie, de la ora 12,00, în foaierul Teatrului Național “Marin Sorescu”.

Prezintă: Nicolae Coande.

Confesiunea interpretului: „ Zoltan Butuc e numele meu. M-am născut în 1969 când poezia era prețuită. M-am îndrăgostit de ea, de muzică, de interpreți, și-abia apoi, am făcut teatru. Sunt încrezător că am cu ce opri clipa pentru o fărâmă de tihnă. Pentru suflet. Arta spunerii poeziei mă provoacă încă. Acum am ales s-o fac ținând și-o chitară-n mâini“.

Scurtă biografie

Actorul Zoltan Octavian Butuc (n. 2 iulie 1969, Brașov) a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie în 1995. În film, a lucrat cu numeroși regizori și actori de marcă din țară și din străinătate: Lucian Pintilie, Francis Ford Coppola, Sergiu Nicolaescu, Keneth Branagh, Woddy Harrelson, Abraham F. Murray, Bruno Ganz, Ray Winston, Claude Lelouche ș.a.

Teatrele Odeon, Bulandra, Comedia din București sau Maria Filotti din Brăila i-au prilejuit întâlniri cu texte celebre și artiști ca Ștefan Iordache, Cătălina Buzoianu, Maia Morgenstern, Bujor Macrin, Victor Rebengiuc, Horațiu Mălăele, Virgil Ogășanu, Istvan Szabo K, iar spectacolele de muzică pe Ioan Gyuri Pascu, AG Weinberger, Maria Răducanu, Vali Boghean sau Adrian Naidin.

A primit Premiul pentru Debut acordat de UNITER pentru rolul Tânărul din „Ora Lynxului”, regia Tudor Mărăscu, 1993 și a fost nominalizat la Cel Mai Bun Folk în cadrul On Air Music Awards, 2014.

A realizat un audiobook pe texte de Ion D. Sîrbu, intitulat “Vechi povestiri minerești” – 2015 și „Frunză verde de albastru” – 2017, un gest de pioșenie și dragoste pentru Nichita Stănescu.