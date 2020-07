1 iulie, ziua internaţională a muzicii reggae

În prima zi din luna iulie, se sărbătoreşte muzica reggae, genul muzical prin care au ajuns cunoscuţi artişti precum Bob Marley sau Jimmy Cliff.

în fiecare an la 1 iulie, în 2020 ajungând la a 26-a aniversare, şi sărbătoreşte genul muzical pe care l-a reprezentat cunoscutul artist jamaican Bob Marley. În memoria lui, în fiecare an are loc la Kingston, în Jamaica, International Reggae Day , un festival care adună mii de muzicieni şi iubitori ai acestui gen muzical, potrivit site-ului national-awareness-days.

Ziua internaţională reggae este singurul eveniment din lume dedicat muzicii reggae şi este găzduită anual de Kingston, casa de muzică jamaicană, promovând industriile creative din Jamaica şi stilul de viaţă reggae.

Reggae este un stil muzical care a apărut pentru prima dată în Jamaica, spre sfârşitul anilor 1960.

Deşi a fost puternic influenţat de muzica africană, caraibeană, de rhythm şi blues-ul american, reggae îşi are originile în dezvoltarea stilurilor muzicale ska şi rocksteady.

Bob Marley a fost unul dintre cei mai cunoscuţi artişti de muzică reggae, fiind considerat regele acestui stil muzical.

Alţi artişti reprezentativi pentru acest gen muzical sunt Peter Tosh, Freddie McGregor, Burning Spear, Don Carlos, Mikey Dread, Damian Marley, Julian Marley, Deniis Brown, Cornell Campbell sau Jimmy Cliff.