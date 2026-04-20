Zbor Ryanair spre Marrakech a plecat gol, iar 192 de pasageri au rămas blocați în Franța

Un zbor Ryanair programat să plece din aeroportul Vatry, din estul Franței, spre Marrakech, a decolat fără niciun pasager la bord, lăsând în terminal 192 de persoane care aveau bilete valabile.

Incidentul s-a petrecut pe 14 aprilie și a provocat revoltă în rândul călătorilor, după ce poarta de îmbarcare ar fi fost închisă înainte ca toți pasagerii să poată urca în avion.

Potrivit presei franceze și publicațiilor de specialitate din domeniul aviației, aeronava a decolat goală, în timp ce sute de persoane au rămas în aeroport încercând să obțină explicații, reprogramări și despăgubiri.

Pasagerii spun că au ajuns la timp la poartă

Mai mulți pasageri susțin că se aflau deja în apropierea porții sau că au ajuns în timp util, însă au fost informați că îmbarcarea s-a încheiat și că nu mai pot urca în avion.

Unii au acuzat întârzieri la controalele de securitate și probleme de coordonare între aeroport și serviciile de handling la sol, în timp ce alții au spus că nu au existat anunțuri clare privind închiderea porții.

Situația a fost cu atât mai frustrantă cu cât avionul a rămas încă o perioadă la sol înainte de a pleca fără pasageri.

Familii și turiști au rămas blocați în terminal

În terminalul aeroportului regional din Vatry au rămas blocați turiști, familii cu copii și grupuri care aveau deja rezervări făcute în Maroc.

Mulți dintre ei au fost nevoiți să își anuleze sau reprogrameze cazările și alte conexiuni de transport, ceea ce a generat costuri suplimentare și multă frustrare, potrivit www.thetraveler.org.

Incidentul a reaprins criticile privind practicile stricte de îmbarcare ale Ryanair, companie cunoscută pentru închiderea rapidă a porților și pentru politica rigidă privind respectarea termenelor-limită.

Ce drepturi au pasagerii în Uniunea Europeană

Conform Regulamentului european EC 261/2004, pasagerii care sunt refuzați la îmbarcare împotriva voinței lor pot avea dreptul la despăgubiri financiare, redirecționare către alt zbor, rambursarea biletului și, dacă este cazul, cazare și mese.

Pentru un zbor precum cel dintre Franța și Maroc, despăgubirile pot ajunge până la 400 de euro de persoană, în funcție de distanță și de circumstanțele exacte ale incidentului.

Pasagerii trebuie însă să poată demonstra că au fost prezenți la poartă în intervalul solicitat de companie și că nu au pierdut zborul din vina lor.

Incidentul reaprinde dezbaterea privind companiile low-cost

Cazul de la Vatry readuce în discuție limitele modelului low-cost, unde eficiența operațională și respectarea strictă a programului sunt priorități.

Specialiștii spun că aeroporturile regionale mici, precum Vatry, au mai puține resurse și opțiuni alternative, iar atunci când apar probleme, pasagerii pot rămâne rapid fără soluții.

În plus, lipsa unei comunicări clare și a asistenței la fața locului poate transforma un simplu incident de îmbarcare într-o situație care afectează sute de oameni.

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