Un mort şi șapte răniţi după ce un troleibuz a intrat într-un supermarket din Salzburg

Un bărbat a murit şi alte şapte persoane au fost rănite după ce un troleibuz scăpat de sub control a intrat într-un supermarket, luni, în cartierul Itzling din oraşul austriac Salzburg.

Cauza accidentului a fost probabil o urgență medicală a șoferului în vârstă de 59 de ani. Se pare că bărbatul a suferit un accident vascular cerebral. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, iar starea sa este stabilă.

Accidentul s-a produs în jurul prânzului, când un troleibuz Salzburg-Linien, Linia 6, s-a izbit frontal de intrarea unui supermarket. Un pieton în vârstă de 55 de ani a murit. Două persoane au fost grav rănite și transportate la spital, în timp ce alte cinci au suferit răni minore.

Autoritățile au declarat că alte 25 până la 30 de persoane ar fi putut fi implicate în incident, inclusiv pasageri, pietoni și clienți aflați în magazin.

Cauza exactă a accidentului este încă în curs de investigare.

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