Reacţia lui Barak Obama după înfrângerea lui Viktor Orban: „O victorie în întreaga lume, nu doar în Europa"

De Magda Dragu
„Un memento pentru noi toți.” Mesajul lui Obama după noaptea care a schimbat Ungaria.

Fostul președinte Barack Obama reacționează la rezultatul alegerilor din Ungaria:

„Victoria opoziției de ieri din Ungaria, la fel ca alegerile din Polonia din 2023, este o victorie pentru democrație. O victorie nu doar în Europa, ci în întreaga lume“.

„Mai presus de toate, este o dovadă a rezilienței și a determinării poporului maghiar – și un memento pentru noi toți să continuăm să luptăm pentru echitate, egalitate și statul de drept”, a precizat fostul presedinte, conform stiripesurse.ro.

Rezultate parțiale alegeri Ungaria, la 98,42% din voturi numărate:

69,35% – 138 de mandate TISZA
27,64% – 55 de mandate FIDESZ
3,02% – 6 mandate Mi Hazánk.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS