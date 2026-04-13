Reacţia lui Barak Obama după înfrângerea lui Viktor Orban: „O victorie în întreaga lume, nu doar în Europa“

„Un memento pentru noi toți.” Mesajul lui Obama după noaptea care a schimbat Ungaria.
Fostul președinte Barack Obama reacționează la rezultatul alegerilor din Ungaria:
„Victoria opoziției de ieri din Ungaria, la fel ca alegerile din Polonia din 2023, este o victorie pentru democrație. O victorie nu doar în Europa, ci în întreaga lume“.
„Mai presus de toate, este o dovadă a rezilienței și a determinării poporului maghiar – și un memento pentru noi toți să continuăm să luptăm pentru echitate, egalitate și statul de drept”, a precizat fostul presedinte, conform stiripesurse.ro.
Rezultate parțiale alegeri Ungaria, la 98,42% din voturi numărate:
69,35% – 138 de mandate TISZA
27,64% – 55 de mandate FIDESZ
3,02% – 6 mandate Mi Hazánk.
Citeşte şi: Bolojan, mesaj pentru Magyar: Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să întărim Parteneriatul Strategic