Un conac din Argeș cumpărat de milionara Anja Graf din Elveția, scos la vânzare

Conacul Golescu-Gussi, cumpărat în 2022 de către milionara Anja Graf, proprietara Vision Apartments, este scos din nou la vânzare.Anja Graf, milionara din Elveția care a cumpărat hotelul Majestic din centrul Bucureștiului și pe care l-a transformat în apartamente de închiriat, parte din lațul fondat de ea, Vision Apartments, a cumpărat în urmă cu patru ani și un conac la Leordeni, județul Argeș.Milionara din Elveția a făcut în 2024 trei milioane de euro din închirierea camerelor Vision Apartments din București, de trei ori mai mult decât rezultatul realizat în 2023, arată datele de la Ministerul Finanțelor.

În 2024, firma a realizat un profit de 225.000 de euro, față de o pierdere de 2,6 milioane de euro.Conacul Golescu-Gussi, din nou la vânzare

Conacul este acum listat pentru vânzare, tot la Sotheby’s International Realty România, agenția prin intermediul căreia a și fost cumpărat.Conacul, care se află la 26 de km de Pitești și 100 de km de București, a fost inițial scos la licitație în 2019, la un preț de 275.000 de euro, dar nu s-a adjudecat, deși valoarea acestuia a fost estimată la 400.000 – 500.000 de euro. Conacul a fost construit în 1927, are 20 de camere și un teren de 5,6 ha.

Conacul a fost ridicat de familia Golescu, probabil în timpul vieții lui Iordache Golescu, cel care a construit și Biserica Golescu aflată în vecinătatea domeniului. Ulterior, după ce Nicolae Gussi a intrat în posesia moşiei Golescu, proprietatea avea să se schimbe, pentru ca după 1900, Alexandru Gussi (1864-1947) să transforme atât conacul cât şi întregul domeniu.

De altfel, Alexandru, magistrat și om politic, cu o activitate importantă în baroul și prefectura Muscel, avea să își dedice o bună parte din carieră și viață modernizării locurilor natale. Stăpânind vechea casă a Goleștilor, Alexandru a refăcut-o în perioada 1938-1939, creând o construcție cu adevărat monumentală, alături de dependențele moșiei. După 1949, întregul domeniu era naționalizat, pentru ca ulterior să intre în uzul diverselor instituții comuniste (sediu al „Sovrom Petrol”, IAS și finalmente al Primăriei), potrivit Sotheby’s.