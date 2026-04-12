 A murit „regina muzicii de film” indiene

Asha Bhosle, o cântăreață legendară de la Bollywood care a devenit un simbol cultural, a murit la vârsta de 92 de ani, a confirmat fiul acesteia, citat de BBC, scrie hotnews.ro.

Bhosle, supranumită regina de neegalat a cântecelor din filmele indiene, s-a stins din viață la Mumbai, după ce fusese internată în spital în urma unui atac de cord.

Moartea ei marchează sfârșitul unei ere în muzica de la Bollywood: cariera sa s-a întins pe mai bine de opt decenii și a cuprins peste 12.000 de cântece. Pe plan internațional, a devenit cunoscută pentru colaborarea cu muzicianul britanic Boy George