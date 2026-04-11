Rusia și Ucraina au făcut schimb de prizonieri înaintea armistițiului de Paște

Rusia și Ucraina au făcut sâmbătă un schimb de 350 de prizonieri de război, câte 175 din fiecare tabără, a anunțat Ministerul Apărării din Rusia, cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului de Paște, transmite AFP.

„Pe 11 aprilie, 175 de militari ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de Kiev. În schimb, au fost predați 175 de prizonieri de război din rândul forțelor armate ucrainene”, a spus Ministerul Apărării din Rusia, într-un comunicat publicat pe aplicația MAX.

Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu câteva ore înainte de scurtul armistițiu cu ocazia Paștelui ortodox, anunțat de Vladimir Putin și acceptat de omologul său Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a avertizat însă sâmbătă că Kievul va riposta „lovitură cu lovitură” la orice încălcare a armistițiului.