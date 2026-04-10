La munte, de Paște, ninge ca de Crăciun

Stațiunile montane Voineasa, Șureanu, Borșa, Sinaia sunt acoperite cu un strat generos de zăpadă, chiar astăzi a nins ca în mijlocul iernii.

La Poarta Raiului, în Munții Șureanu, județul Alba, drumurile au fost acoperite de zăpada abundentă. La Borșa a început să ningă încă de joi. Pe Valea Prahovei, la Sinaia, domeniul schiabil situat la 2.000 de metri altitudine în Bucegi oferă condiții de schi foarte, mai ales în primele ore ale zilei.

La Poiana Brașov, sezonul de iarnă s-a încheiat, însă în Postăvaru ninge din nou. Meteorologii au actualizat prognoza pentru ziua de Paște Astăzi, vremea se va menține rece, dar de mâine se va încălzi ușor în toată țara. Temperaturile vor ajunge să depășească 15 grade în unele zone.

De duminică, temperaturile vor continua să crească ușor, când „vom avea maxime tot de la 10-12 grade, până la 15-16 grade. De altfel este de așteptat ca duminică temperaturile să crească, mai degrabă în partea de vest, sud-vest a teritoriului