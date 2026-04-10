Emmanuel Macron, în vizită la Vatican. Ce daruri i-a adus Papei Leon

Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit, vineri, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, la aproape un an după alegerea papei american.

Însoţit de soţia sa, Brigitte Macron, preşedintele francez a fost primit la palatul apostolic, unde a discutat în privat cu Papa timp de o oră, o durată semnificativ mai lungă decât cea obişnuită pentru o audienţă papală.

Emmanuel Macron i-a înmânat papei, pasionat de sport, un tricou semnat al echipei naţionale de baschet a Franţei, o copie facsimil a unei hărţi realizate de misionarul francez din secolul al XVII-lea Jacques Marquette, o colecţie de texte de Georges Bernanos şi cartea oficială despre reconstruirea Catedralei Notre-Dame din Paris, a menţionat Palatul Elysee.

Conţinutul discuţiilor nu a fost dezvăluit imediat, dar la a patra sa audienţă papală în două mandate – după cele trei acordate de Papa Francisc, care a murit anul trecut – Emmanuel Macron a dorit în principal să discute despre „reglementarea crizei din Orientul Mijlociu”, a indicat Elysee.

Libanul – care a cunoscut miercuri o zi devastatoare de atacuri aeriene israeliene, în pofida acalmiei de pe alte fronturi – face obiectul unei „atenţii şi sensibilităţi deosebite atât din partea Papei, cât şi a preşedintelui”, potrivit preşedinţiei franceze.

