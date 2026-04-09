Premierul Ilie Bolojan i-a adus antrenorului Mircea Lucescu un ultim omagiu

Premierul Ilie Bolojan i-a adus joi un ultim omagiu marelui antrenor Mircea Lucescu. Șeful Executivului a trecut pe la catafalcul de la Arena Națională și a ținut un moment de reculegere.

Ilie Bolojan și-a prezentat condoleanțele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, și nepotului lui Mircea Lucescu, amândoi prezenți la Arena Națională.

‘Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să îl odihnească pe Mircea Lucescu!’, a afirmat, la ieșire, prim-ministrul, conform Agerpres.

Miercuri, sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională pentru ca toți cei care doresc să îi poată aduce un ultim omagiu.

