Fostul ministru Darius Vâlcov rămâne în închisoare, după ce i-a fost respinsă cererea de eliberare condiţionată

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe şi fost primar al municipiului Slatina, condamnat la şase ani de închisoare pentru corupţie, va rămâne în detenţie. Judecătoria Focşani a respins joi, ca nefondată, cererea de eliberare condiţionată. Soluţia pronunţată de instanţa din Focşani poate fi contestată.

„În baza art. 587 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 100 alin. (1) C. pen., respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiţionată, formulată de petentul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deţinut în Penitenciarul Focşani. Fixează termen de reiterare a cererii de liberare condiţionată 6 luni, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau poate fi formulată propunere de liberare condiţionată. Ia act că petentul-condamnat a fost asistat de avocat ales”, se arată în soluţia pe scurt postată pe portalul instanţei.

Darius Vâlcov a solicitat eliberarea condiţionată într-o cauză aflată pe rolul Judecătoriei Focşani începând din 16 martie.

În noiembrie anul trecut, pedeapsa de şase ani primită de Darius Vâlcov a fost redusă la cinci ani, după ce un complet de cinci judecători de la instanţa supremă i-au admis o cale extraordinară de atac – recursul în casaţie – şi au constatat că pentru fapta de trafic de influenţă faptele s-au prescris. El a rămas cu o pedeapsă de cinci ani pentru spălarea banilor.

Condamnat definitiv în mai 2023, Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunţarea sentinţei, fiind extrădat în ţară în august 2023 şi încarcerat la Penitenciarul Rahova. Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupţie pe rolul instanţelor, reuşind să scape de ele.

