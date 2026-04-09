Bărbat arestat preventiv după ce a furat dintr-un local un seif cu 16.000 lei

Un bărbat, de 23 de ani, a fost arestat preventiv după ce a furat dintr-un local din Constanța un seif cu 16.000 lei și documente. Acesta esta acuzat și că și-a obligat concubina să se prostitueze.

Pe 11 ianuarie, bărbatul ar fi pătruns în interiorul unui local din municipiul Constanța, de unde ar fi sustras un seif, în care se afla suma de 16.000 de lei, precum și mai multe documente.

Începând cu luna februarie, bărbatul ar fi determinat-o și ajutat-o pe concubina sa să presteze servicii sexuale contra cost, obținând sume de bani în urma înlesnirii practicării prostituției de către persoana vătămată.

Pe 8 aprilie, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Constanța și localitatea Cobadin, fiind identficat bărbatul de 23 de ani, care a fost condus la audieri.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.

Citeşte şi: 203 morţi şi 1.000 de răniţi în Liban, după atacurile sângeroase ale Israelului