Nicușor Dan a numit noi șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi ai marilor parchete, oficializând astfel schimbări importante în conducerea Ministerului Public.

Nicuşor Dan a semnat următoarele decrete de numire: Cristina Chiriac – procuror general, Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA, Marius-Ionel Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA, Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA, Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT, Alex Florenţa – procuror-şef adjunct al DIICOT.

Preşedintele nu a semnat decretul de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-şef adjunct DIICOT.

Preşedintele a respins afirmaţiile conform cărora „numirile sunt ale PSD”.

„Aşteptarea pe care o am de la parchete şi implicit de la şefii parchetelor este o dinamizare a activităţii parchetelor pentru a răspunde aşteptărilor românilor pentru că românii văd corupţie – şi mare corupţie, şi corupţie în interacţiunea lor zilnică cu autorităţile statului. De marea corupţie se ocupă DNA, de corupţia curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT doresc destructurarea marilor reţele de droguri şi a marilor reţele de evaziune fiscală”, a declarat Nicuşor Dan.

