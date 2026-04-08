Ministrul Justiţiei a trimis preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru şefii Parchetelor

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a transmis marţi preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public.

Cristina Chiriac este propunerea pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ioan-Viorel Cerbu, pentru procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Codrin-Horaţiu Miron, pentru şefia DIICOT.

Ministerul Justiţiei anunţă că, potrivit art. 148 alin. (1),(3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu, a înaintat astăzi Preşedintelui României propunerile de numire în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public, conform news.ro.

Propunerile sunt:

Cristina CHIRIAC – funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Marius VOINEAG – funcţia de procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Ioan-Viorel CERBU – funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marinela MINCĂ – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel ŞTEFAN – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Codrin-Horaţiu MIRON – funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Alex Florin FLORENŢA – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Ministerul Justiţiei reafirmă ”angajamentul pentru asigurarea transparenţei şi profesionalismului în procesul de selecţie a procurorilor pentru funcţiile de conducere de rang înalt din cadrul Ministerului Public”.

