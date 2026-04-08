Mark Rutte ajunge miercuri la Casa Albă

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni miercuri la Washington cu președintele Donald Trump, care amenință cu părăsirea Alianței. Întâlnirea urmărește să folosească relația personală dintre cei doi pentru a calma tensiunile și a discuta consolidarea angajamentelor militare asumate de statele membre NATO.

Cu toate criticile sale la adresa NATO, Donald Trump a avut mereu cuvinte de laudă pentru secretarul general al NATO, care va trebui să se folosească încă o dată de această relație personală pentru a încerca să calmeze șarjele acide ale președintelui american la adresa organizației sale.

„Vine să mă vadă miercuri, după cum știți. E un tip formidabil. Secretarul general e grozav”, a declarat luni Donald Trump, care altfel i-a criticat aspru pe europeni pentru refuzul lor de a ajuta Statele Unite și Israelul în ofensiva lor împotriva Iranului.

Mark Rutte va fi primit și de secretarul de stat american Marco Rubio

Mark Rutte va fi primit miercuri și de secretarul de stat american Marco Rubio, precum și de secretarul apărării Pete Hegseth.

Potrivit unui responsabil al Alianței Nord-Atlantice, această vizită în Statele Unite era prevăzută „de mult timp”. Potrivit aceluiași responsabil, întâlnirea cu președintele american are ca scop „să profite de succesul summitului NATO de la Haga” de anul trecut, când țările membre s-au angajat – sub presiunea lui Donald Trump – să-și majoreze semnificativ cheltuielile militare.

