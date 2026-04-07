Vreme severă în România: vânt puternic, ninsori și viscol până pe 10 aprilie

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă în perioada 7 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00, care anunță o schimbare bruscă a vremii.

Meteorologii avertizează asupra intensificărilor de vânt în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 45–60 km/h, iar la munte chiar peste 80–90 km/h.

Începând din noaptea de 7 spre 8 aprilie, în special în centrul, estul și sud-estul țării vor apărea precipitații mixte, în timp ce la munte va ninge, iar stratul de zăpadă nou depus poate ajunge local la 10–15 cm.

Cod galben și portocaliu de vânt și viscol

Pentru ziua de 7 aprilie, până la ora 21:00, este în vigoare un cod galben de vânt puternic în regiuni precum Transilvania, Oltenia, Moldova, Maramureș și Dobrogea, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h, iar la munte chiar 90 km/h.

În intervalul 7 aprilie, ora 21:00 – 8 aprilie, ora 10:00, vântul se va intensifica în mai multe zone, iar la munte sunt anunțate ninsori viscolite și vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Pentru zonele înalte din Carpații Meridionali este emis cod portocaliu de viscol, unde rafalele pot ajunge la 110–130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Ninsori, viscol și vizibilitate redusă la munte

Pe 8 aprilie, fenomenele severe continuă, fiind emis un nou cod galben pentru vânt puternic în aproape toată țara, inclusiv în:

Maramureș,

Transilvania,

Moldova,

Dobrogea,

Oltenia,

Muntenia.

La munte, în Carpații Orientali și Meridionali, sunt prognozate ninsori viscolite și rafale de până la 90 km/h.

În zonele înalte din Carpații Meridionali și de Curbură rămâne în vigoare codul portocaliu, cu viscol puternic și vizibilitate extrem de redusă.

Vremea se răcește accentuat

Pe lângă vânt și precipitații, meteorologii anunță și o răcire semnificativă a vremii. Temperaturile vor scădea sub valorile normale pentru această perioadă, iar în unele zone se poate forma brumă.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–20 l/mp, contribuind la accentuarea disconfortului termic.

