(VIDEO) Papa Leon al XIV-lea, apel global la pace în prima Liturghie de Paște: „Cei care pot porni războaie să aleagă pacea”

Mii de credincioși s-au adunat în Piața Sfântul Petru pentru a-l asculta pe Papa Leon al XIV-lea în prima sa alocuțiune de Paște.

De pe balconul Bazilicii Vaticanului, pontiful a transmis un mesaj ferm împotriva războiului și violenței. În discursul său, Papa a făcut un apel direct către liderii lumii:

„Cei care au puterea de a dezlănțui războaie să aleagă pacea.”

El a subliniat că lumea devine tot mai indiferentă la suferință și la pierderile de vieți omenești, avertizând asupra pericolului normalizării violenței.

Un pontificat marcat de poziții ferme

Primul papă născut în SUA, Papa Leon al XIV-lea s-a remarcat deja prin poziții critice față de conflictele globale, inclusiv tensiunile legate de Iran.

Într-un gest rar, acesta i-a adresat recent un apel direct fostului președinte american Donald Trump, cerând găsirea unei soluții diplomatice.

Tradiție și emoție la Vatican

Papa a oferit tradiționala binecuvântare „Urbi et Orbi”, adresată „către oraș și lume”, în timp ce clopotele răsunau în Vatican.

Evenimentul a avut loc într-un decor spectaculos, cu mii de flori de primăvară și o atmosferă solemnă.

În discursul său, noul pontif a adus un omagiu predecesorului său, amintind ultimul mesaj de Paște rostit de acesta înainte de moarte.

Un mesaj fără acuzații directe

Spre deosebire de alți ani, Papa nu a menționat explicit conflicte sau țări, alegând un mesaj general despre pace și reconciliere.

El a invocat modelul lui Isus Hristos, descriindu-l drept „complet nonviolent” în fața suferinței, potrivit BBC.

Pontiful a anunțat organizarea unui priveghi de rugăciune pentru pace pe 11 aprilie, continuând seria apelurilor sale împotriva războiului.

