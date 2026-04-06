Ședință la Cotroceni pe tema aprovizionării României cu ţiţei şi combustibili

Președintele Nicușor Dan i-a convocat, luni, la Palatul Cotroceni, pe premierul Ilie Bolojan, și pe miniștrii Energiei și Transporturilor, precum și pe reprezentanții companiilor din industria petrolieră Petrom și Rompetrol, potrivit Administrației Prezidențiale.

Subiectul discuțiilor va fi aprovizionarea României cu țiței și combustibili. Ședința are loc la ora 14:00. Vinerea trecută, Guvernul a aprobat proiectul de Ordonanță de Urgență care vizează reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, o măsură menită să scadă direct prețul la pompă. În același timp, pentru a compensa această reducere, este impusă o taxă de solidaritate asupra veniturilor excepționale obținute din comercializarea țițeiului.

Sâmbătă, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei combustibililor în limitele bugetare existente și a susținut că statul nu are de câștigat din scumpirea carburanților.

