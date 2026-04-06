Rusia, penultimul loc din punct de vedere a libertății internetului

Rusia se transformă în Coreea de Nord. Ţara lui Putin s-a clasat printre cele mai slabe țări din lume în ceea ce privește nivelul libertății internetului, conform clasamentului întocmit de Cloudwards.

A obținut doar 4 puncte din 100, ocupând penultimul loc. Sub Rusia se află doar Coreea de Nord, cu zero puncte. Indicatori similari au Iranul, China și Pakistanul.

La întocmirea clasamentului s-a ținut cont de posibilitatea de a-și exprima liber opiniile politice și civice pe internet, precum și de accesibilitatea serviciilor VPN, a site-urilor de torrente și a conținutului pentru adulți. Rusia nu a fost recunoscută ca fiind „complet liberă” în niciuna dintre categorii.

În țară, marile platforme internaționale de internet, inclusiv rețelele sociale (YouTube, X, Instagram, Facebook, TikTok), aplicațiile de mesagerie (WhatsApp și Telegram) și mass-media independentă, sunt blocate sau restricționate în mod sistematic, se subliniază în studiu. În același timp, Rusia a fost evidențiată separat ca țară cu unele dintre cele mai dure măsuri împotriva serviciilor VPN. Singurul lucru care o deosebește de Coreea de Nord este faptul că accesul la internet nu este încă rezervat „doar celor mai apropiați de putere”, potrivit digi24.ro.

Cel mai înalt nivel de libertate a internetului a fost înregistrat de 11 țări, care au obținut 92 de puncte din 100. Printre acestea se numără Belgia, Danemarca, Islanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Slovacia și Finlanda. Conform studiului, în aceste țări nu există restricții privind libertatea de exprimare pe internet, accesul la rețelele sociale și VPN, însă există probleme cu resursele de torrente.

